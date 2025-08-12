Governo entrega mais de 400 certificados do ‘Qualifica Sergipe’ e impulsiona desenvolvimento

Celebração, novas oportunidades e fortalecimento da economia local marcaram a noite de entrega de certificados do programa Qualifica Sergipe, nesta segunda-feira, 11, em Aracaju. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) realizaram a cerimônia de entrega de mais de 430 certificados aos concluintes dos cursos do programa.

A solenidade aconteceu no auditório do Senac e simbolizou um momento de reconhecimento do esforço de mais de 200 sergipanos e sergipanas que buscaram a qualificação profissional para transformar suas vidas.

Foram entregues certificados de 10 cursos diferentes, distribuídos em 43 turmas realizadas na capital sergipana e nos municípios de Riachuelo e Laranjeiras. O foco das qualificações foi a gastronomia, um setor com alta demanda por mão de obra qualificada e que oferece grandes oportunidades de empreendedorismo, principalmente em períodos sazonais como Páscoa, São João e Natal. Dentre os cursos oferecidos, destacam-se: Confeitaria natalina; Bombons e ovos de Páscoa; Pratos quentes; Tendências em drinks; Comidas juninas; Sobremesa gelada e Manipulação de alimentos.

Para o secretário da Seteem, Jorge Teles, a oportunidade foi um momento especial para entregar à sociedade sergipana novos profissionais. “Hoje, celebramos esse momento especial com vocês, celebramos as excelentes parcerias e novos caminhos que começam a partir de hoje. É muito gratificante, aqui nós temos muitas histórias de superação que encontraram oportunidades de qualificação, oportunidades essas que foram desenvolvidas com todo carinho e atenção pela equipe da secretaria como também pela equipe do Senac. Agora, o ingresso no mercado de trabalho está mais perto de vocês, esse é compromisso da Seteem, em nome do Governo do Estado”, ressaltou.

Uma das alunas certificadas foi Viviane Tavares, que fez sete cursos na área de gastronomia e falou sobre a importância de ter oportunidade de realizar as qualificações. “Por meio do programa, eu me aprimorei muito. Hoje, eu sei fazer moqueca, sei fazer ganache; sei fazer muitos pratos que não sabia. Agora, estou qualificada. É uma iniciativa muito boa, atende às pessoas que não têm dinheiro para pagar pelos cursos, traz formação para quem mais precisa. É muito gratificante ver que o Governo do Estado está olhando para nós, porque muitas vezes a gente só quer uma oportunidade, e essa oportunidade chegou agora para mim e para todo mundo que está aqui hoje”, enfatizou.

Para a aluna Fernanda Cavalcante, fazer os cursos de Confeitaria natalina, Comidas juninas e de Pratos quentes fez toda diferença para ampliar o leque de opções para sua clientela. “Os cursos gratuitos do ‘Qualifica Sergipe’ me ajudaram muito a me especializar mais na minha área, eu já trabalho com alimentação, e pude aprender novas técnicas. Os cursos me ajudaram a ampliar a variedade dos pratos que ofereço. Quando eu digo que eu fiz cursos, que me qualifiquei, as pessoas têm mais credibilidade de comprar os produtos comigo. Essa oportunidade que a Seteem e o Senac propiciaram é excelente, é incentivo maravilhoso, que faz a diferença”, frisou ela.

Já para a aluna Cristiane Figueiredo, que também fez vários cursos, entre eles o de Ovos de Páscoa e Comidas juninas, foi uma excelente oportunidade de ampliar a renda. “Tanto na Páscoa como no período junino foi muito bom garantir uma renda extra, e eu só tenho a agradecer ao governo de Sergipe e ao Senac pela oportunidade de fazer esses cursos”, destacou.

Mais qualificação

O ‘Qualifica Sergipe’ é um amplo programa de capacitação profissional gratuita que oferece cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local, respeitando as vocações econômicas regionais.

Até julho de 2025, o programa abriu 294 turmas (271 concluídas e 23 em andamento) e beneficiou mais de 4.200 pessoas em 39 municípios sergipanos (Barra dos Coqueiros, Boquim, Canindé de São Francisco, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, entre outros) contribuindo diretamente para a inclusão produtiva e o fortalecimento das economias locais.

O ‘Qualifica Sergipe’ reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades reais para a população sergipana.

Foto: Morgana Caroline