Governo entrega novos leitos pediátricos no Hospital Santa Isabel

O governador Fábio Mitidieri visitou nesta quarta-feira, 5, o Hospital Santa Isabel, que teve o número de leitos pediátricos ampliados: são 25 novos leitos implantados no período da sazonalidade. Desses, dez são de enfermaria e os 15 entregues nesta quarta-feira são de Unidade de Cuidados Intermediários Pediátricos (Semi-Intensiva), disponibilizados para a Atenção Pediátrica de Alta Complexidade.

“A sazonalidade é um grande desafio, principalmente na Pediatria. O Estado, na nossa gestão, já ampliou em quase 40% o número de leitos. Hoje, mais 15 Semi-Intensivos estão sendo entregues aqui no Santa Isabel, e na próxima semana entregaremos mais leitos no Hospital da Criança. O Estado tem ampliado ao máximo. Muitas vezes a competência é do município, mas o Estado faz a sua parte, porque queremos ofertar mais saúde para as nossas crianças, ampliando os leitos tanto de UTI, quanto de enfermaria”, disse o governador Mitidieri.

A contratualização do Santa Isabel foi feita pelo credenciamento para a participação de prestadores privados, interessados em disponibilizar serviços de saúde para o acolhimento pediátrico de urgência em ambiente hospitalar e internação pediátrica para o período de sazonalidade das Síndromes Respiratórias Agudas Graves e das arboviroses.

A diretora técnica do Hospital, Bianca Xavier, disse que a busca tem sido grande nessa época do ano, e a tendência é aumentar em torno de 50% a necessidade de mais leitos de internação hospitalar, desde leitos de enfermaria até leitos de terapia intensiva. “A importância é gigantesca para o contexto atual da sazonalidade da Pediatria. São 15 leitos de Terapia Semi-Intensiva entregues hoje, que tanto contribuirão para a redução dos pacientes da UTI, quanto também podemos atender as portas de urgência de todo o estado para esses leitos”, contabilizou.

Sazonalidade

Para enfrentamento da sazonalidade, o Governo do Estado já entregou 58 novos leitos, sendo seis no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (vermelha); 25 no Santa Isabel (10 leitos de enfermaria e 15 Semi-Intensivos); 10 unidades no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro (dois vermelha e oito pontos de observação); um no Hospital Regional de Itabaiana (vermelha); um no Hospital Regional de Glória (vermelha), cinco leitos no Hospital Universitário de Lagarto (Semi-Intensivo) e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital Universitário de Aracaju.

“É um grande reforço nesse momento da sazonalidade. É mais uma entrega que envolve a ampliação de leitos para a Pediatria. Levantamos os números e concluímos que dentro do governo Fábio Mitidieri a Pediatria ampliou em 40% os leitos existentes aqui no estado, em menos de um ano e meio”, completou o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro.

Com as ampliações, a Rede Estadual Pediátrica atualmente conta com 327 leitos. Ao assumir a gestão do Estado, a rede contava com 238 leitos. Em um ano e seis meses, foram incorporados mais 89, o que representa cerca de 40% de ampliação de leitos pediátricos no Estado.

Para os próximos dias, a Rede contará com mais 10 leitos de enfermaria no Hospital Regional Regional de Estância, seis leitos de enfermaria no Hospital Regional de Socorro e 11 leitos no Hospital da Criança (sendo oito de enfermaria, dois Semi-Intensivos e um isolamento), totalizando 27 leitos novos.

Além disso, as instalações do Banco de Leite serão utilizadas pelo Hospital da Criança, temporariamente, para comportar até 20 pontos de observação, um posto de enfermagem, um posto de medicação e dois consultórios médicos.