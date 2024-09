GOVERNO DO ESTADO ENTREGA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA NELSON MANDELA

A semana iniciou com boas notícias para o ensino público sergipano. Nesta segunda-feira, 30, o governador Fábio Mitidieri realizou a entrega da reforma e ampliação do Centro de Excelência Nelson Mandela, em Aracaju. A unidade é uma das mais tradicionais da rede estadual de ensino e representa um importante investimento do governo em infraestrutura educacional, sendo a 55ª unidade reformada entregue desde o início da gestão. Durante a entrega, o governador ainda autorizou reforma e ampliação do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, também em Aracaju. Um investimento de R$ 8,9 milhões.

Na ocasião, Fábio Mitidieri reforçou o compromisso do governo com a Educação, destacando que as obras entregues são uma parte do grande projeto de transformação da educação pública estadual.

“Estamos entregando a 55ª escola reformada, mantendo a média de uma escola reformada a cada 12 dias. A Escola Nelson Mandela, inaugurada em 1974, está totalmente reformada. Foram quase R$ 3 milhões de reais investidos. Essa escola já teve 800 alunos, hoje tem 280, mas vamos voltar para 800, até 900, que é a capacidade máxima. Toda a escola está com ar-condicionado, somando 149 escolas climatizadas, mantendo uma média de uma escola climatizada a cada seis dias durante a nossa gestão”, declarou Mitidieri.

A obra na unidade de ensino se soma a um total de 55 obras, sendo 35 quadras poliesportivas e 20 escolas reformadas entregues no período de 2023 a 2024 para a Educação, com investimento total de R$ 121.111.677,77.

Intervenções

Com um investimento de R$ 2.261.454,03, a escola passou por uma transformação completa, recebendo novos equipamentos pedagógicos e melhorias estruturais. Entre as intervenções, destacam-se a instalação de aparelhos de ar-condicionado, a renovação das salas de aula e a construção de novos sanitários. A unidade também ganhou um laboratório de informática totalmente equipado, além de uma quadra esportiva reformada e adequada para pessoas com deficiência.

“Essa escola preenche todos os requisitos: conta com laboratórios de ciências, biologia, física, matemática, sala de música, laboratório de informática com internet segura, uma quadra polivalente, que atende todas as atividades, e áreas de ampliação. Todas as salas estão climatizadas, com banheiros adequados, vestiário. É uma escola moderna, de padrão internacional. Posso garantir que Sergipe tem um padrão de excelência que poucos estados conseguem alcançar”, afirmou o secretário de Estado da Educação e Cultura(Seduc), Zezinho Sobral, durante a cerimônia de entrega.

Comunidade escolar

Com a previsão de que o número de matrículas ultrapasse os 800 alunos no ano letivo de 2025, o Centro de Excelência Nelson Mandela, que conta atualmente com 250 alunos, se consolida como uma das principais referências em ensino de tempo integral no estado, refletindo o esforço contínuo do Governo de Sergipe para oferecer uma educação de qualidade. A instituição oferta do 9º ano à 3ª série do Ensino Médio Integral.

A diretora da escola, Inácia Maria Rodrigues do Nascimento, comemorou as melhorias. “Receber a escola toda com essa infraestrutura, com todas as salas climatizadas, os laboratórios montados, e vamos ter até uma sala de robótica, é algo que nos deixa muito empolgados. A comunidade está muito feliz, e os alunos estão loucos para voltar. Só temos alegria e agradecimento”, disse.

Os estudantes também ficaram empolgados com as novas instalações. Erick Matheus Santos Braga, aluno do 2º ano do Ensino Médio, destacou a importância da reforma e ampliação, como também a climatização. “Essa reforma mostra que o Estado realmente reconhece a importância da nossa escola, e o comprometimento foi cumprido. Com tudo novo, as salas renovadas e equipamentos atualizados, o ambiente ficou muito mais agradável. Estudar aqui vai ser bem melhor. O colégio novo traz uma motivação a mais, principalmente agora, com as salas climatizadas, ainda mais com o verão chegando”, destacou.

A estudante Tarcila Santos Souza Cruz, 15 anos, aluna do 1º ano do ensino médio, acredita que o novo espaço vai despertar um interesse maior dos alunos em querer estudar. “Estou muito feliz com essa inauguração, é uma melhoria para nós e para o nosso futuro. Agora temos biblioteca, sala de química, sala de informática, e a escola é grande, com várias funcionalidades para nós. Vai ser uma grande melhoria para os alunos, além de oferecer mais ocupação, não ficando apenas na sala de aula, como estávamos no outro prédio. Vai ser ótimo”, comentou.

Ordem de serviço

Durante a solenidade, o governador assinou ordem de serviço para reforma e ampliação do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, com construção de quadra de esportes e vestiário, com investimento de R$ 8,9 milhões.

“Com isso, estamos avançando na infraestrutura, oferecendo mais qualidade no ensino para os alunos e também melhores condições para os professores, que agora têm ferramentas mais modernas, mais conforto, o que, com certeza, vai melhorar o desempenho dos alunos”, pontuou o governador.

Foto: André Moreira