Governo esteve presente na Missão Boston sobre plataforma BIM nos EUA

Sergipe esteve presente na Missão Boston, nos Estados Unidos, atendendo convite da embaixada norte-americana no Brasil, por meio da empresa de software Autodesk, parceira do Governo do Estado na implementação do Building Information Modeling (BIM) como política pública estadual. No período de 10 dias, de 9 a 19 de junho, representaram a gestão o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, e a secretária executiva da pasta Ana Cristina Prado.

Juntos a gestores de outros estados brasileiros – São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco -, Luiz Roberto e Ana Cristina buscaram socializar e aprimorar os conhecimentos sobre a plataforma BIM, com o objetivo de qualificar ainda mais a prestação dos serviços no setor de obras públicas.

O evento foi uma promoção da própria Autodesk, empresa americana de software, líder em soluções de design, engenharia e produção 3D, que atende a uma ampla variedade de setores, incluindo arquitetura, engenharia e construção, principais interesses da pasta da infraestrutura de Sergipe.

Para participar desta missão, o secretário informou que o governo começou a trabalhar e a planejar o futuro em 2023, no primeiro ano da administração de Fábio Mitidieri.

“Na ocasião, foi publicado o Decreto nº 368/2023, que instituiu a obrigatoriedade gradual do BIM a partir de 2025. Em dezembro de 2024, por intermédio da Secretaria Especial do Planejamento, Orçamento e Gestão [Seplan], ocorreu a 1ª Conferência BIM Sergipe. Em abril passado, lançamos a implementação da plataforma BIM como política pública estadual, uma ferramenta que representa a transformação digital da gestão de obras no Estado, promovendo mais transparência, economia e eficiência no uso dos recursos públicos”, relata o secretário.

Visitas

Envolvidos tecnicamente com projetos voltados à tecnologia e engenharia, os gestores da pasta da Infraestrutura aproveitaram a viagem aos EUA para visitar o MIT Massachuster Institute Tecnology e a Universidade de Havard.

“O MIT é considerada a melhor universidade do mundo nessas áreas. Harvad, sem dúvida, uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas e influentes, devido à sua longa história e impacto mundial. Então, foi uma visita programada e de grande importância”, relatou o secretário.

Foto: Ascom Sedurbi