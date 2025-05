GOVERNO DO ESTADO ESTREIA PASSEIO NA MARINETE DO FORRÓ PELA ORLA DA ATALAIA, COM ÔNIBUS TEMÁTICO

O Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), inaugurou, na sexta-feira, 30, a Marinete do Forró. Como mais uma atração dos festejos juninos de Sergipe deste ano, o ônibus temático vai circular diariamente pela Orla da Atalaia, em Aracaju, ao som de um autêntico trio de forró pé de serra.

Com capacidade para transportar até 50 passageiros, o veículo homenageia Luiz Gonzaga, o eterno ‘Rei do Baião’. Essa iniciativa vibrante promete encantar sergipanos e turistas, que terão a oportunidade de curtir uma experiência gratuita e inesquecível à beira-mar, fazendo um percurso pelos principais trechos da orla que é considerada a mais bonita e mais bem-equipada do Brasil. A atração tem como ponto de partida o Vidam Hotel, nas proximidades do tradicionais Arcos da Orla, das 18h às 22h.

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a Marinete do Forró foi uma grande iniciativa do Governo de Sergipe implementada no ano passado. Este ano, esse tour animado pela mais bela orla do Brasil ganha um charme ainda mais especial: às segundas-feiras, o passeio se estende até a Rua São João, tradicional reduto junino no Bairro Industrial, na capital sergipana, onde acontece a Segundona do Turista, garantindo ainda mais imersão na cultura local.

“Estamos inaugurando este ônibus todo personalizado em homenagem a Gonzagão, levando o governador Fábio Mitidieri, vários secretários de Estado e presidentes de órgãos. Durante toda semana, a marinete vai rodar com os turistas pela Orla da Atalaia e, às segundas-feiras, levará o público até a Rua São João. Então, essa é uma iniciativa para valorizar a nossa cultura, as nossas tradições. Sem dúvida, vai fazer muito sucesso entre turistas e sergipanos”, declara Gustavo.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, que participou do passeio inaugural, destacou que a iniciativa fortalece a integração entre cultura e turismo, valoriza a identidade nordestina, além de oferecer uma experiência gratuita e inesquecível para quem visita Sergipe. “A Marinete do Forró reforça os atrativos do nosso estado durante os festejos juninos e também estimula a permanência dos visitantes em nossa cidade. Além disso, com essa iniciativa, o Governo do Estado tem a intenção de fazer com que cada turista que visite Sergipe volte para casa com as melhores lembranças”, considera.

Também embarcaram no passeio de estreia o presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira; a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), Danielle Garcia; o secretário de Estado da Cultura, Antônio Carlos Valadares Filho, além de autoridades e convidados.