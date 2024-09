Governo do Estado garante cirurgia para pacientes com endometriose

Em audiência realizada nesta quinta-feira, 5, o Governo do Estado garantiu o retorno das cirurgias de laparotomia videolaparoscópica de endometriose, que deverão ser realizadas no Hospital Universitário de Aracaju (HUA), unidade hospitalar contratualizada pelo município. O procedimento cirúrgico é recomendado para pacientes com a patologia em estágio mais avançado.

A proposta atende à demanda da Ação Civil Pública (ACP), em que o Governo do Estado, por meio de cofinanciamento elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), repassou, inicialmente, R$ 231 mil, destinados à aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs), necessários ao tratamento cirúrgico das pacientes. Com a liberação do recurso, as cirurgias podem ser iniciadas, mas dependerá do critério clínico e de capacidade do HUA, para dar início ao atendimento das 77 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) com a patologia em estágio profundo.

A Secretaria de Estado da Saúde também formalizou junto à ACP a proposta da criação de uma nova linha de cuidado para pacientes com endometriose profunda no próximo ano. A iniciativa marca a celeridade para dar resposta à demanda e garantir uma assistência mais otimizada a esse público.

Foto: Flávia Pacheco