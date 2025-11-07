GOVERNO DO ESTADO GARANTE MAIS DE 160 SERVIÇOS À POPULAÇÃO DE CRISTINÁPOLIS COM ‘SERGIPE É AQUI’

O Governo do Estado garantiu à população de Cristinápolis, município do sul sergipano, mais de 160 serviços da administração estadual nesta sexta-feira, 7, com a 61ª edição do ‘Sergipe é aqui’. O programa de gestão itinerante já beneficiou os sergipanos com mais de 280 mil atendimentos ao longo de cerca de três anos de atuação.

Concentrados no entorno da Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Leônidas de Oliveira Santos, os atendimentos contemplaram emissões de ofícios e documentos como Carteira de Identificação Nacional, CPF e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), certidão de nascimento e ID Jovem; exames de sangue e de imagem; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; cadastro para cirurgias pelo ‘Opera Sergipe’; emissão do Passe Livre e Bolsa Família; matrícula online em escolas públicas; avaliação bucal para detecção de câncer, entre outros.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o ‘Sergipe é aqui’ tem buscado, a cada edição, conhecer e solucionar as demandas de cada cidade sergipana. “Hoje, pudemos ver os moradores de Cristinápolis aproveitando os serviços, e isso nos faz continuar buscando aperfeiçoar cada vez mais os serviços, atendimentos e benefícios ofertados pelo programa”, destacou.

Mais oportunidades

A servidora pública Maria Gênusia de Jesus aproveitou a passagem do programa pelo município para regularizar suas pendências com o Banco do Estado de Sergipe (Banese). “Eu tenho algumas dívidas de empréstimo com o banco e queria tentar resolver isso. Como estou me recuperando de um problema de saúde, aproveitei a oportunidade para resolver tudo em um lugar só”, disse.

Já a dona de casa Jane Carla dos Santos é mãe de duas adolescentes e, durante a edição, acompanhou as filhas para fazer a emissão da carteirinha do ID Jovem. “É um benefício muito importante que vai ajudar as minhas filhas em viagens, e, com isso, também quis conhecer os serviços de saúde, palestras e estou tendo orientação de educação financeira”, afirmou.

Na área da saúde, a agricultora rural Cosmira Rogério do Nascimento realizou a avaliação bucal. “O atendimento foi muito bom, fui bem atendida por todos da equipe e daqui vou fazer meu exame de lâmina, que eu estou precisando renovar já tem um tempo”, ressaltou.

Investimentos transformadores

Além dos serviços ofertados pelo programa, Cristinápolis também foi contemplado com investimentos do Governo do Estado. Entre as ações já autorizadas estão 12 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em diversas ruas, com investimento superior a R$ 892 mil.

Na área da educação, o município conta com duas escolas estaduais, para as quais já foram realizados projetos para climatização e aumento da carga elétrica das unidades. Está aprovado ainda o terreno para a construção de uma creche para 216 crianças.

Foto: Ascom Casa Civil