Governo do Estado inicia ações do projeto Viva Sergipe 2025

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), iniciará as ações do projeto Viva Sergipe, iniciativa em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), voltada ao fortalecimento do turismo local para atrair mais visitantes ao estado. Trata-se da maior ação na história do turismo do Estado para a divulgação do destino Sergipe, com foco na valorização da cultura, gastronomia e belezas naturais.

As atividades do ‘Viva Sergipe’ incluem campanhas de divulgação por meio de parcerias de mídia compartilhada com operadoras de turismo, capacitação de profissionais do setor (agentes de viagens), participação em feiras e eventos, entre outras ações promocionais em mercados estratégicos. Elas visam aumentar a ocupação hoteleira e estimular a economia no estado.

No dia 4 de fevereiro, tem início a programação do projeto em Brasília (DF) e Goiânia (GO), onde serão realizadas ações de divulgação do destino Sergipe. Em seguida, será promovida uma caravana que percorrerá as cidades de Arapiraca e Maceió, ambas em Alagoas, e Caruaru e Recife, em Pernambuco, além da participação na convenção nacional da CVC, em São Paulo (SP).

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o ‘Viva Sergipe’ reforça o compromisso da gestão estadual em tornar o turismo um dos pilares do desenvolvimento econômico sergipano. Além disso, ele apontou que a parceria com a ABIH/SE amplia a visibilidade do destino Sergipe, impulsionando o fluxo de turistas ao longo do ano, e fortalecendo a rede hoteleira.

“O ‘Viva Sergipe’ é a maior ação de capacitação de agentes de viagens nos mercados nacionais nunca antes implementada na história do turismo sergipano. E, neste ano, será ainda mais intensa a promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil. O objetivo desse projeto é multiplicar o número de profissionais do setor aptos a ‘vender’ o destino Sergipe. O Governo do Estado, por meio da Setur, conta ainda mais fortemente com a parceria da ABIH-SE nas inúmeras capacitações que serão realizadas em diversos estados durante todo o ano”, destacou o secretário.

Já o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco, pontuou que o governador Fábio Mitidieri tem dado prioridade ao turismo, o que tem sido fundamental para alavancar o setor. “Os resultados da política de turismo do Governo do Estado são altamente perceptíveis no aumento do fluxo de passageiros no nosso aeroporto, no aumento de ocupação na rede hoteleira e na geração de empregos. Os investimentos em eventos, divulgação e promoção do destino, e infraestrutura turística, só fortalecem toda a cadeia”, informou.

Viva Sergipe 2025

A programação do “Viva Sergipe” para este ano prevê a realização de roadshows em diversas cidades do Brasil, assim como caravanas regionais, participação em feiras e convenções nacionais do segmento, além de parcerias com as maiores operadoras de turismo do Brasil. Essas ações têm como objetivo colocar Sergipe em destaque no cenário nacional, aumentando o fluxo turístico no Estado.

Foto: Matheus Moura/Setur