Governo do Estado inicia cirurgias em pacientes com endometriose

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado da Saúde (SES), iniciou nesta quarta-feira, 2, o cofinanciamento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) para realização das cirurgias de laparotomia videolaparoscópica de endometriose, para 77 usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), com a patologia em estágio mais avançado. Os procedimentos serão realizados no Hospital Universitário de Aracaju (HUA), unidade hospitalar contratualizada pelo município.

“O HU tem condição de fazer quatro procedimentos ao mês. Há um número grande de pacientes que está à espera de procedimento, por isso o HU vai fazendo a partir de alguns critérios que foram elencados pela equipe médica, como a extensão da endometriose, sintomatologia que a paciente apresenta, que são coisas que transcendem a governança da própria gestão”, informou o superintendente do Hospital Universitário, Kleyton Bastos.

Segundo o secretário de Saúde, Cláudio Mitidieri, o intuito do Governo do Estado é promover a saúde da população. “É uma satisfação contribuir para o cuidado em relação à endometriose, uma doença crônica que vem acometendo várias mulheres nos últimos anos. E agora, com o retorno das cirurgias, podemos devolver a qualidade de vida das mulheres que estão aguardando os procedimentos”, concluiu o secretário.

Cofinanciamento

A proposta atende à demanda da Ação Civil Pública (ACP), em que o Governo do Estado, por meio de cofinanciamento elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde, destinará ao Fundo Municipal de Saúde R$ 28 mil mensais para custear Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs), necessários ao tratamento cirúrgico das pacientes. Além disso, em razão da possibilidade dessas OPMEs custarem acima do valor mensal disponibilizado, foi reservada uma verba de R$231.000,00, que será depositada diretamente na conta do HUA, a fim de complementar essas cirurgias que eventualmente ultrapassem o valor de R$28.000,00 mensais.

Outro ponto é que o Estado de Sergipe se comprometeu em criar até março de 2025 uma linha de cuidado voltada exclusivamente para atender essas pacientes portadoras de endometriose profunda. Neste sentido, Sergipe já iniciou as tratativas com os prestadores do estado para que possam criar essa linha de cuidado.

Foto: Mário Sousa