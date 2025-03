Governo inicia a 2ª fase do “Opera Sergipe” no Dia Internacional da Mulher e investe mais de R$ 40 mi

O governador Fábio Mitidieri inaugurou neste sábado (08), Dia Internacional da Mulher, a segunda fase do programa Opera Sergipe. A solenidade contou com a participação do secretário de Estado de Saúde, Cláudio Mitidieri, e aconteceu no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

Nesta etapa, serão ofertados 19 procedimentos de alta complexidade, somando-se aos 15 da primeira fase do programa, que permanecerão em atividade. A perspectiva de investimentos chega a mais de 40 milhões.

“Eu estou muito feliz porque o programa Opera Sergipe avança em um momento importante, após mais de 22 mil cirurgias realizadas na fase um. Agora, nós chegamos com cirurgias que eram aguardadas há muito tempo pela população que enfrentava filas históricas. Quero agradecer, inclusive, ao senador Alessandro que destinou R$ 10 milhões para que a gente pudesse realizar a primeira fase do Opera Mulher, à nossa secretária Política para as Mulheres, Daniele Garcia, que comandou essa intermediação para captar esse recurso”, destacou o governador, ressaltando que o Opera Mulher trará cirurgias relevantes, como endometriose, bariátrica, reconstrução mamária, redução de mama, cirurgias ortopédicas, entre outras.

Mitidieri também reforçou que a segunda fase do Opera Sergipe não se trata de mutirão, mas de mais uma etapa disponível a todas as pessoas que necessitam dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, ele enfatizou a importância da parceria com os municípios para a realização da iniciativa. “Não é possível realizar um programa como esse sem o apoio dos municípios. É importante que cada cidade divulgue a ação, divulgue o Opera Sergipe”, concluiu, parabenizando os servidores da Secretaria de Estado da Saúde pelo trabalho que vem sendo realizado. “Quero parabenizar o secretário Cláudio e sua equipe. Se tudo isso aqui está acontecendo na nossa gestão, é porque temos uma secretaria muito comprometida”, destacou.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), desde a criação, em 2023, o Opera Sergipe já fez mais de 22 mil cirurgias eletivas, que são aquelas sem urgência. O objetivo do Opera Sergipe é diminuir o tempo de espera na fila por um procedimento cirúrgico no estado.

“Nesta nova fase, realizaremos cirurgias de maior complexidade. Preparamos uma grande recepção para as pessoas, os hospitais que estão credenciados já estão aqui com os especialistas, alguns pacientes, se tiverem todos os exames pré-operatórios prontos, já sairão daqui com a cirurgia agendada ou com os exames encaminhados. Então, o Governo do Estado de Sergipe segue avançando na saúde, trazendo mais conforto, trazendo mais dignidade para todo sergipano e todo sergipana”, explicou o secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri.

A primeira-dama e secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou a importância do programa que está garantindo acesso a procedimentos cirúrgicos essenciais para a população sergipana, destacando que não há limite de vagas e que todos os que necessitam podem buscar atendimento com tranquilidade. Segundo ela, a iniciativa representa uma transformação na vida das pessoas, proporcionando cirurgias antes inacessíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse programa traz este momento de transformação na vida das pessoas, com procedimentos como bariátricas e reconstrução mamária, que antes eram muito difíceis de conseguir e hoje estão sendo realizados com hospitais de referência”, salientou.

Para a secretária de Políticas para as Mulheres, Daniele Garcia, o lançamento do Opera Mulher foi um verdadeiro presente para todas as sergipanas no Dia Internacional da Mulher. “Neste dia, de muita luta e reflexão, o governo nos brinda com essa reparação histórica de cirurgias que estavam represadas, que não eram realizadas há muito tempo como a endometriose que causa tanta dor às mulheres e a reconstrução mamária para aquelas mulheres que tiveram os seios mutilados pelo câncer. Seguimos na luta para dar dignidade a todas as mulheres”, enfatizou.

Noélia dos Santos, 50, é diarista e há muito tempo aguarda para realizar a sua cirurgia bariátrica. “Entrei na fila do Hospital Universitário e não consegui, perdi peso e voltei a engordar tudo de novo. Agora, eu fui ao médico, pedi encaminhamento e estou lutando para conseguir. Com fé em Deus, eu vou conseguir a cirurgia que vai mudar minha qualidade de vida”, expressou.

Já o aposentado Gilson Vieira, 70, necessita de uma cirurgia ortopédica que aguarda há cinco meses. “Estou com quatro tendões partidos e estava aguardando operar pelo SUS. Apareceu essa oportunidade pelo Opera Sergipe, aqui já está bem encaminhado, agora estou na expectativa para dar tudo certo”, destacou Gilson, morador de Nossa Senhora do Socorro.

Etapas

Em sua primeira fase, o Opera conta com 15 procedimentos de média complexidade. Já para a segunda fase, o programa contará com 19 novos procedimentos de alta complexidade, totalizando 34 tipos de cirurgias para atender a população. A segunda fase do Opera também contempla o Opera Mulher, uma parceria da SES e Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

O objetivo principal do Opera Sergipe é diminuir o tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade nos 75 municípios, garantindo acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura.

Novos procedimentos

A segunda fase contará com novos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, como: cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutiva, cirurgia de polimastia e cirurgia para remoção de cálculos renais e em vias urinárias. Além disso, contará com as cirurgias ortopédicas por videoartroscopia, entre elas: reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior); reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior com ou sem anterior); reparo de rotura do manguito rotador (inclui procedimentos descompressivos). Com isso, o programa ampliará ainda mais o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos, devolvendo a qualidade de vida.

Acesso

O acesso ao Opera Sergipe acontece por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Após avaliação pelo clínico e triagem, o paciente será encaminhado, via regulação, ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado. A adesão ao programa pode ocorrer também por meio dos hospitais credenciados.

Opera Sergipe Mulher

Na fase 2 do programa, além dos novos procedimentos, a novidade é o Opera Mulher, realizado com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), com cirurgias eletivas focadas em demandas e procedimentos essenciais à saúde feminina. Na primeira fase, eram realizados os procedimentos femininos e, na segunda fase, a oferta será fortalecida com os novos procedimentos. A SPM terá papel fundamental acompanhando e fortalecendo o programa, promovendo de forma compartilhada atendimento qualificado e seguro.

Cirurgias da primeira fase

Na primeira fase do programa, foram disponibilizados 15 procedimentos, que continuarão sendo executados na fase II. Os procedimentos são: histerectomia total, histerectomia com anexectomia, colecistectomia, postectomia, histerectomia por via vaginal, correção cirúrgica de hidrocele, hernioplastia incisional, hernioplastia umbilical, hemorroidectomia, laqueadura tubária, colpoperineoplastia anterior e posterior, hernioplastia epigástrica, hernioplastia inguinal bilateral, hernioplastia inguinal/crural (unilateral) e hernioplastia recidivante.

Unidades credenciadas

As unidades credenciadas para realizar as cirurgias do Opera Sergipe são: Hospital Amparo de Maria, em Estância; Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracaju; Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto; e Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristóvão; Hospital de Cirurgia, em Aracaju, e Hospital do Coração Rede Primavera.

Foto: Arthur Soares