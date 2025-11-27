Governo do Estado investe na rede de saúde e avança no atendimento à população

O Governo do Estado registrou avanços significativos ao longo da gestão com a modernização do parque tecnológico das unidades assistenciais, renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) e a realização de mais de 40 mil procedimentos eletivos por meio dos programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe, que contribuíram com o resgate da qualidade de vida dos sergipanos. Além das reformas, foram realizadas ampliações e adequações em todas as unidades da rede.

Outro importante avanço para o estado é a entrega do Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda, localizado no bairro Capucho, em Aracaju, previsto para o próximo mês de dezembro. A nova unidade irá fortalecer a assistência no diagnóstico e tratamento de câncer aos sergipanos, garantindo acolhimento, tecnologia e qualidade dos serviços na rede pública. Ao assumir a gestão, cerca de 8% da obra havia sido executada.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que a gestão estadual tem trabalhado de forma contínua para fortalecer a rede pública e entregar serviços cada vez mais eficientes. “Estamos avançando em várias frentes e garantindo que os sergipanos tenham acesso a um atendimento de qualidade. Prova disso, é a entrega do Hospital do Câncer no próximo mês, que representa um marco para o estado e será um divisor de águas no tratamento oncológico em Sergipe”, pontuou o secretário.

Descentralização dos serviços

Além disso, o Governo de Sergipe também contribuiu com a descentralização dos investimentos para os municípios sergipanos com aquisição de equipamentos modernos e reformas, ampliações, instalações de centros de especialidades médicas e reestruturação de todas as unidades da rede estadual. Sergipe também passará a contar, em breve, com a primeira Unidade de Terapia Intensiva do sertão, com 10 leitos, no Hospital de Nossa Senhora da Glória.

Somente em Itabaiana, município que presta assistência de saúde à população da região agreste, foram investidos R$ 18,8 milhões em diversos serviços, como a reforma e ampliação do pronto-socorro e do setor de imagens do Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno. A unidade já conta com o serviço de tomografia computadorizada e, após a ampliação, também disponibilizará exames de ressonância magnética, endoscopia e colonoscopia. Com um investimento de aproximadamente R$ 900 mil, a gestão também inaugurou o Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. José Luciano de Siqueira na cidade serrana, garantindo infraestrutura moderna, além de serviços especializados e acessíveis.

Com a renovação integral da frota do Samu 192 Sergipe, todas as viaturas substituídas estão passando por revitalização e sendo destinadas aos municípios do estado, avançando fortalecendo a assistência médica no interior sergipano. Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) já entregou 15 ambulâncias inter-hospitalares aos municípios de Simão Dias, Japaratuba, Itabaianinha, Boquim, Pedrinhas, Umbaúba, Tomar do Geru, Riachão do Dantas, Moita Bonita, Neópolis, Ribeirópolis, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Capela e Porto da Folha.

Ampliação dos serviços

Nos últimos anos, o governo estadual também tem reforçado contratos e apoiado a modernização das unidades filantrópicas, possibilitando avanços importantes na assistência hospitalar com um investimento mensal de mais de R$ 42 milhões em serviços de saúde da Rede Assistencial Complementar. A aplicação dos recursos é fundamental para qualificar, otimizar o fluxo de assistência e ampliar os serviços essenciais para a população sergipana. O investimento permitiu que, após 13 anos, Sergipe voltasse a realizar transplantes de rim com doador falecido e possa executar, de forma inédita, transplantes de fígado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Procedimentos eletivos

Os programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe têm mudado a vida dos sergipanos. Ao todo, mais de 40 mil procedimentos eletivos foram realizados, assegurando aos pacientes um acesso mais célere e qualificado, contribuindo para oferecer mais saúde, conforto e cuidado com a população.

Dos mais de 33 mil sergipanos que passaram pelo Opera, está Edivania Correia dos Passos, de 29 anos. Ela relatou que sua expectativa pós-cirurgia bariátrica é retomar a sua saúde, tendo em vista que adquiriu alguns problemas por conta da obesidade. “Meu maior desafio é a hipertensão, que afetava minha rotina, bem-estar e até minha disposição para cuidar da minha família”, contou.

Para ela, realizar a cirurgia bariátrica vai muito além da estética e, sim, a retomada da qualidade de vida. “Voltar a fazer coisas simples do dia a dia sem me sentir cansada é o meu maior desejo, além de cuidar melhor de mim e ter mais saúde para o futuro. Sem dúvidas é recomeço na minha vida”, finalizou.

Modernização no Huse

O Governo do Estado também promoveu importantes progressos no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), como a aquisição de três novos tomógrafos, resultados de um investimento de R$ 7.590.000, e de um aparelho de ressonância magnética. Além disso, neste ano, o Huse passou a contar com o Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto, o primeiro da rede pública de saúde estadual, onde já foram realizados mais de mil procedimentos em apenas cinco meses.

Os investimentos no maior hospital público de Sergipe foram essenciais para qualificar cada vez mais o atendimento oferecido à população. A paciente Joseane Oliveira Silva ficou 107 dias internada no Huse, por conta de uma pancreatite aguda hemorrágica. Para ela, o tratamento e acompanhamento contínuo de toda a equipe foram fundamentais para sua alta hospitalar.

“Só tenho a agradecer a toda equipe médica que teve todo o cuidado comigo, onde precisei passar por quatro intervenções cirúrgicas. Sou muito grata por tudo que foi feito por mim e pelo atendimento qualificado que recebi que foram indispensáveis para a minha recuperação e a minha tão sonhada alta hospitalar”, disse Joseane.

