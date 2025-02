Governo do Estado lança novo programa Nota da Gente nesta quarta-feira

O governador Fábio Mitidieri lançará nesta quarta-feira, 19, às 16h30, no Calçadão da João Pessoa, o novo ‘Nota da Gente’, o programa de estímulo à cidadania fiscal e tributária no estado de Sergipe.

O programa busca fortalecer no consumidor a consciência da cidadania e do compromisso com a sociedade ao exigir a nota fiscal nas aquisições de mercadorias. Além do caráter educativo, a ‘Nota da Gente’ oferecerá premiações em dinheiro por meio de sorteios aos consumidores que realizarem o cadastro no site do programa, informarem o CPF no momento da compra dos produtos e exigirem a nota fiscal.

Além dos prêmios para os consumidores, o programa também destinará, por meio de sorteios, prêmios em dinheiro para instituições filantrópicas e ligadas à causa animal que desenvolvem trabalhos sociais em Sergipe.

A premiação a ser anunciada pelo governador durante o lançamento será a maior da história do programa, que foi criado em 2010 e suspenso em 2024 para reformulação. Ao longo desses 15 anos foram premiados 32.139 consumidores e 32 instituições beneficentes.