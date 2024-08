Governo do Estado leva a Brejo Grande 33ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Prestação de serviços estará concentrada no entorno da Escola Municipal José Moacir Mendonça

O Governo do Estado realiza nesta sexta-feira, 23, a 33ª edição do ‘Sergipe é aqui’. Desta vez, o município de Brejo Grande, situado na região do baixo São Francisco, recebe a ação do governo itinerante, que já alcançou mais de 150 mil cidadãos sergipanos nas 32 cidades por onde passou. A prestação de serviços estará concentrada no entorno da Escola Municipal José Moacir Mendonça e na sede da prefeitura, no centro da cidade, a partir das 8h.

Localizada às margens do Rio São Francisco, Brejo Grande é conhecida pela força da carcinicultura, assim como pela história de resistência das comunidades remanescentes de quilombos, será simbolicamente a capital administrativa de Sergipe por um dia, com a presença do governador Fábio Mitidieri e de secretários de Estado de diversas pastas.

Os 8 mil habitantes da cidade e região terão a oportunidade de usufruir dos mais de 160 serviços e ações prestados por secretarias e órgãos da administração pública estadual. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), o programa do Governo de Sergipe tem levado cidadania e aproximado a gestão estadual da população do interior.

Entre os serviços disponibilizados no Sergipe é aqui em Brejo Grande estão: renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exames médicos e odontológicos, palestras sobre diversos temas, vacinação, emissão de documentos como CPF, RG e IDJovem, orientações jurídicas, assim como cadastro na tarifa social, recadastramento da tarifa rural, troca de titularidade, negociação de débitos com o Procon, castramóvel, entre outros.