GOVERNO DO ESTADO OFERTA 580 VAGAS DE TRABALHO POR MEIO DA PLATAFORMA GO SERGIPE, NA CAPITAL E INTERIOR

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego para os sergipanos e sergipanas. Nesta segunda-feira, 25, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 580 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Empregado doméstico (1 vaga)

Agente administrativo supervisor (1 vaga)

Auxiliar de operação (1 vaga)

Açougueiro (2 vagas)

Analista de marketing (1 vaga)

Operador de caixa (1 vaga)

Ajudante de açougueiro – comércio (1 vaga)

Controlador de tráfego (1 vaga)

Almoxarife (1 vaga)

Serralheiro (6 vagas)

Soldador (6 vagas)

Promotor de vendas (5 vagas)

Ajustador mecânico de manutenção (1 vaga)

Mensageiro (2 vagas)

Mecânico montador de motores de explosão e diesel (1 vaga)

Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais (1 vaga)

Copeiro (1 vaga)

Instalador reparador de linhas de comunicação de dados (1 vaga)

Alimentador de linha de produção (4 vagas)

Fonoaudiólogo (5 vagas)

Psicólogo clínico (1 vaga)

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1 vaga)

Estância

Eletricista (4 vagas)

Açougueiro (1 vaga)

Encanadores e instaladores de tubulações (4 vagas)

Encanador (4 vagas)

Barra dos Coqueiros

Encarregado de alvenaria (1 vaga)

Classificador e empilhador de tijolos refratários (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (4 vagas)

Itabaiana

Gerente de restaurante (1 vaga)

Garçom (2 vagas)

Nossa Senhora da Glória

Vendedor interno (1 vaga)

Nossa Senhora de Lourdes

Auxiliar mecânico de ar-condicionado (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Copeiro (1 vaga)

Propriá

Promotor de vendas (5 vagas)

São Cristóvão

Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais (1 vaga)

Com informações e foto da AAN