Governo do Estado planeja etapas finais do Concurso da Adema

O Concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) está entrando em reta final. A banca organizadora divulgou o resultado preliminar da prova de títulos na última segunda-feira, 28, e após o prazo para a interposição e análise de recursos, o resultado final está previsto para ser publicado entre os dias 6 e 8 de novembro. A Secretaria de Estado da Administração (Sead) tem sido parceira no processo, e neste sentido, a presidente da Adema, Ingrid Cavalcanti, e a secretária da Sead, Lucivanda Nunes, reuniram-se para planejar as próximas etapas do certame.

Conforme o planejamento, a homologação do resultado final e a convocação dos aprovados devem acontecer até o final de novembro. “Depois disso, nos 30 dias subsequentes à convocação, os novos servidores deverão apresentar toda a documentação e realizar os exames admissionais. O governador já sinalizou para a convocação imediata das 55 vagas existentes”, afirmou a secretária da Sead, Lucivanda Nunes.

Para receber os novos técnicos e analistas ambientais, a Adema está em organização. “Teremos uma ampliação significativa do nosso quadro de pessoal, e para bem receber os novos servidores, já estamos encaminhando tudo para estruturação do espaço físico, com computadores e mobiliário. Estamos felizes e ansiosos com a chegada desse reforço técnico, essencial dentro do processo de modernização e aprimoramento pelo qual a Adema vem passando. Agradecemos ao governador pela prioridade com que vem olhando para esse tema”, contou a presidente Ingrid Cavalcanti.

Durante o encontro, as gestoras também se reuniram com o secretário Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística, Walter Pereira Lima; e com as diretoras administrativa e de ensino da Escola de Governo, Daiane Invenção e Vanessa Horácio. O intuito foi tratar de pequenas reformas e planejar o acolhimento dos novos servidores para o curso de formação, que deve se iniciar em meados de janeiro de 2025.

“A Sead irá fornecer todo o suporte na realização das capacitações e cursos necessários para os novos servidores, além do curso sobre licenciamento e fiscalização ambiental, que será ministrado pela própria Adema”, concluiu Ingrid Cavalcanti.

Todas as informações sobre o certame estão disponíveis no site da banca organizadora, que pode ser consultado por meio deste link.

Foto: Ascom Sead