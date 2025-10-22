Governo do Estado promove destino Sergipe na Brazil Travel Market 2025

Com o objetivo de promover e divulgar o destino Sergipe, com foco no verão 2025-2026 e na alta temporada, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), participa da Brazil Travel Market (BTM) 2025. O evento, que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro em Fortaleza (CE), é mais uma oportunidade de reforçar a imagem do estado como um dos principais polos turísticos do Nordeste. Diante disso, a Setur promoverá capacitação na feira para agentes de viagens. A participação do governo na iniciativa ocorrerá em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e a Associação Brasileira da Indústria da Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que é fundamental a presença de Sergipe em grandes eventos do setor, para fortalecer o fluxo de turistas para o estado. Ele enfatiza ainda que a BTM é uma oportunidade estratégica para mostrar o potencial de Sergipe como um destino completo, que une belezas naturais, cultura e hospitalidade. “Nosso objetivo é consolidar o estado como uma referência para quem busca experiências autênticas no Nordeste, especialmente no período de verão e de alta temporada”, explica.

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, reforça que a participação de Sergipe na BTM está inserida na estratégia de promoção contínua para fortalecer a presença de Sergipe nos principais mercados emissores de turistas do Nordeste. Segundo ela, consolidar a presença regional de Sergipe é essencial para manter o estado em evidência como um destino atrativo, acolhedor e com uma oferta turística completa. “Vamos estreitar parcerias, capacitar agentes de viagens na feira e ampliar as oportunidades de negócios, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe em seguir promovendo o estado de forma estratégica e contínua”, ressalta.

Na avaliação do diretor-presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, a BTM é mais um espaço estratégico para mostrar a pluralidade turística de Sergipe e estreitar o relacionamento com o mercado, fortalecendo o trade turístico. “Temos um calendário com programações especiais para o fim do ano e já estamos nos preparando para o verão. Nosso objetivo é que o destino esteja entre as principais opções de viagem”, declara.

Estande sergipano

Considerada a principal feira B2B (business to business – negócio a negócio, em tradução livre) de turismo das regiões Norte e Nordeste, a BTM deve reunir cerca de 5 mil profissionais do setor, incluindo agentes de viagens e representantes de operadoras, companhias aéreas e destinos turísticos de todo o país. É esse público que visitará o estande de Sergipe, onde serão apresentados os principais atrativos naturais do estado. Como o destaque será a estação mais quente do ano e a alta temporada, estarão em evidência as praias dos litorais sul e norte, e o famoso Cânion de Xingó, às margens do Velho Chico, no município de Canindé de São Francisco, alto sertão do estado.

Também serão destacados os principais eventos que movimentam o calendário turístico do estado: o Pré-Caju e o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), que acontecem no mês de novembro; a Vila do Natal Iluminado e o Réveillon, em dezembro; e o Verão Sergipe, que promete aquecer os meses de janeiro e fevereiro de 2026. Além disso, os profissionais que visitarem o estande ficarão sabendo mais sobre o artesanato sergipano, a gastronomia local e o patrimônio histórico-cultural presente em cidades como São Cristóvão e Laranjeiras, na Grande Aracaju.

