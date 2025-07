Governo do Estado prospecta investimentos a Sergipe em Portugal

O Governo de Sergipe marca presença, entre os dias 2 e 4 de julho, na 13ª edição do Fórum de Lisboa, em Portugal. O evento, que acontece na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), conta com representação sergipana por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise). Na ocasião, os órgãos também participam da 13º edição do Brasil Investment Summit (BIS), iniciativa voltada à promoção de negócios e investimentos entre Brasil e Portugal.

Neste ano, o Fórum é pautado pelo tema ‘O mundo em Transformação – Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente’. A programação é organizada pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em parceria com o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Universidade de Lisboa (ICJP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV), e promete reunir cerca de 3 mil pessoas interessadas por governança, justiça, meio ambiente e tecnologia.

O evento é dirigido a acadêmicos, gestores, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil. Já o Brasil Investment Summit, sediado no Centro Cultural de Belém (CCB), tem como intuito fortalecer a imagem do Brasil na Europa e reunir líderes empresariais, investidores, representantes governamentais e técnicos. O BIS destaca os setores de infraestrutura, energia, tecnologia, turismo e economia verde.

De acordo com o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a participação do Governo de Sergipe nos eventos demonstra o reconhecimento do trabalho que está sendo feito no estado ao investir em políticas públicas que incentivam a inovação, o avanço tecnológico e a sustentabilidade.

“A programação traz um escopo bastante amplo, onde podemos estabelecer contatos a fim de refinar e ampliar as discussões já em curso em Sergipe. É uma esfera de debate internacional, onde assuntos estratégicos como globalização e transição energética estão sendo tratados por nomes de grande projeção. É uma grande oportunidade para nosso estado”, salienta o titular da Sedetec. O secretário-executivo da pasta, Marcelo Menezes, também esteve presente no evento.

Para o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, a agenda viabiliza a troca de experiências, além de promover articulação internacional e fortalecimento das ações estaduais. “Em sintonia com as transformações globais, estamos buscando conhecimentos e referências para expandir o desenvolvimento em Sergipe, tanto do ponto de vista econômico quanto social. É uma chance de posicionar nosso estado em debates transnacionais e de prospectar oportunidades para os sergipanos”, disse.

Outras atividades

Além do Fórum e do BIS, outras programações integram a agenda da comitiva sergipana em Lisboa. Entre elas, está incluído almoço do Sistema Transporte, a convite da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

No dia 6 de julho, os representantes sergipanos participarão de reunião com a Galp, empresa do setor de petróleo, gás e energia. Líder de mercado em Portugal, o grupo tem importante atuação no Brasil e atua como supridor da Sergipe Gás (Sergas). A Galp é, ainda, parceira da Universidade Tiradentes (Unit) e do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), dando suporte ao desenvolvimento de pesquisas científicas no segmento.

Foto: Ascom/Sedetec