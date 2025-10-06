Governo do Estado realiza 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos de Sergipe

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promove na próxima quarta-feira, 8, a 4ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos de Sergipe. O encontro será realizado na Fanese, em Aracaju, das 7h às 19h, reunindo gestores públicos, entidades da sociedade civil, conselhos de direitos, movimentos sociais e cidadãos interessados em discutir políticas públicas voltadas para a promoção e proteção dos direitos humanos.

Com o tema central “Por um Sistema Nacional de Direitos Humanos: consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas”, a conferência tem como objetivo geral fortalecer o diálogo democrático e participativo. Desta forma, ela amplia o espaço de escuta social para a formulação de diretrizes que garantam a preservação e o avanço dos direitos humanos em Sergipe e no Brasil.

A programação inclui uma palestra magna com Charlene Borges, presidenta do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, além de debates organizados em eixos temáticos, e uma plenária final para a definição de propostas e eleição dos delegados que representarão Sergipe na etapa nacional.

A conferência é uma realização da Seasic, com apoio do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Governo Federal.