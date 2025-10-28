Governo do Estado realiza abertura dos Jogos dos Servidores na quinta

O Governo de Sergipe realizará, na quinta-feira, 30, a abertura oficial dos Jogos dos Servidores 2025. A solenidade será realizada no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, localizado no bairro 13 de Julho, em Aracaju, a partir das 17h.

Organizada pelas secretarias de Estado da Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel), a competição é uma ação estratégica de reconhecimento e valorização dos servidores e de incentivo à saúde e ao bem-estar para a promoção da qualidade de vida no trabalho.

Os Jogos foram retomados no ano passado, por meio do Decreto nº 754, de 1º de agosto de 2024, após um intervalo de 15 anos. Em 2025, a competição foi ampliada e conta com 15 modalidades esportivas, entre individuais e coletivas. Como novidade, as disputas de jiu-jitsu, fut 7 e tênis de mesa se somam às de futsal, handebol, queimado, basquetebol, beach tênis, voleibol, natação, paranatação, vôlei de praia, dama, dominó e xadrez.

Além do Executivo estadual, a competição terá a participação de servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas de Sergipe, das Polícias Federal e Rodoviária Federal e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.

As competições esportivas terão início no dia 10 de novembro, com as primeiras rodadas das modalidades futsal e handebol.

Programação

17h– Recepção aos atletas com apresentação da banda Som das Praias.

18h– Abertura oficial da cerimônia.

18h15– Desfile das Delegações ao som da banda da Polícia Militar de Sergipe, seguido do acendimento da tocha, juramentos do atleta e do árbitro e declaração oficial de abertura dos Jogos dos Servidores 2025.

19h – Confraternização e encerramento da solenidade com apresentação da banda Som das Praias.