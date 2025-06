Governo do Estado realiza entrega do Centro de Hemodinâmica do Hospital de Urgências de Sergipe

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entrega nesta sexta-feira, 13, às 10 horas, o Centro de Alta Complexidade Cardiovascular Dr. José Augusto Barreto, chamado de Centro de Hemodinâmica, no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). O serviço possibilitará acesso à alta tecnologia voltada às linhas de cuidados nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurologia Clínica e Neurocirurgia.

Após realizar a inauguração do Centro de Hemodinâmica do Huse, o governador Fábio Mitidieri fará, às 11 horas, a entrega do novo Serviço Estadual de Ginecologia (Segi), localizado no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism).