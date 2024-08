Governo do Estado realiza entregas e visita a obra da Educação

A modernização das escolas estaduais é uma realidade. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realiza nessa quarta-feira, 28, às 8 horas, a inauguração da quadra poliesportiva da Escola Estadual José de Alencar Cardoso, no bairro Bugio, em Aracaju. É a 51ª obra entregue em 20 meses para a educação. Após a solenidade, às 9 horas, acontecerá a visita técnica à obra da quadra e intervenções na Escola Estadual Olímpia Bittencourt, no bairro Santos Dumont. Em seguida, às 10 horas, o Governo de Sergipe fará a entrega oficial da 140ª escola climatizada do programa Sinta o Clima: Colégio Estadual Professora Maria das Graças Azevedo Melo, no bairro Porto Dantas.

A Escola Estadual José de Alencar Cardoso passou por completa reestruturação para receber uma moderna quadra poliesportiva coberta com vestiário. O novo equipamento pedagógico e de lazer recebeu investimentos orçados em R$ 815.721,67 com total manutenção da infraestrutura predial. A quadra também recebeu instalação de refletores em LED 200w, construção do sistema de águas pluviais, construção de vestiários com acessibilidade, além de pintura geral. É a 51ª obra entregue em 20 meses (33 quadras novas e 18 escolas reformadas).

Já a Escola Estadual Olímpia Bittencourt está passando por melhorias, entre elas a construção da quadra poliesportiva, reconstrução do muro, construção de passarela de acesso à quadra para a escola, vestiários, acessibilidade, nova pintura, pavimentação, entre outros. O serviço é fruto de investimentos na ordem de R$ 1.480.229,76 do tesouro estadual. A previsão de entrega da estrutura é até o final de 2024.

O Colégio Estadual Professora Maria das Graças Azevedo, também em Aracaju, é uma das 140 escolas estaduais que passaram pelo processo de climatização por meio do programa Sinta o Clima. A unidade ganhou reforço de rede de energia elétrica e a instalação de 32 aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula e dependências. Somente nesta unidade foram investidos R$ 539.941,11. A meta do Governo do Estado é ter todas as 318 escolas estaduais climatizadas. Até o momento, 104 estão em processo de aumento de carga.

Serviço:

O quê: Governo do Estado realiza entregas e visita a obra da Educação

Quando: 28/08 (quarta-feira) – a partir das 8 horas

Onde:

8h – Solenidade de inauguração da quadra de esportes com vestiário da Escola Estadual José Alencar Cardoso

Local: Rua Laudelino José dos Santos, s/n – Bugio

9h – Visita à obra da Escola Estadual Olímpia Bittencourt

Local: Rua Roberto Morais, 349 – Santos Dumont

10h – Entrega da 140ª Escola Climatizada

Colégio Estadual Profª Maria das Graças Azevedo Melo. Avenida Euclides Figueiredo S/N – Porto Dantas