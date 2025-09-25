GOVERNO DE SE REALIZA I SEMINÁRIO SOBRE CITRICULTURA SUSTENTÁVEL COM PALESTRAS E OFICINAS EM BOQUIM

O município de Boquim, no sul sergipano, foi palco nesta quarta-feira, 24, do I Seminário sobre Citricultura Sustentável, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). A iniciativa reuniu agricultores, técnicos, gestores públicos e lideranças locais. Ao todo, 200 pessoas dos 14 municípios que compõem a região citrícola de Sergipe marcaram presença no auditório da Emdagro, em um dia inteiro de palestras, oficinas e troca de experiências.

O seminário faz parte do Programa de Citricultura Sustentável da Emdagro, que oferece assistência técnica e novas tecnologias aos produtores rurais. Quem abriu os trabalhos foi o diretor de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa (Daterp), Jean Carlos Nascimento, destacando a importância do encontro.

“Este seminário é mais do que palestra: é troca de saberes. A citricultura tem um peso enorme na nossa economia e, quando o agricultor aprende novas técnicas, é renda e futuro que a gente garante para as famílias do campo. E o Governo de Sergipe, a Secretaria de Estado da Agricultura e a presidência da Emdagro têm pensado no desenvolvimento de uma citricultura sustentável, discutindo toda a cadeia produtiva, que vai desde o plantio das mudas, manejo e controle de pragas até a comercialização”, ressaltou Jean Carlos.

Para os agricultores participantes do evento, o seminário chegou na hora certa. O citricultor Estevão Matos dos Santos, do assentamento Bom Jesus, no município de Indiaroba, no sul sergipano, enfatizou a praticidade do aprendizado. “A gente ouve falar de novas pragas e de como cuidar do pomar, mas aqui aprendemos direto com quem entende. Vou levar muita coisa pra aplicar na minha roça”, afirmou ele, ao reforçar que o que mais lhe chamou foram as técnicas de adubação e controle e combate de pragas.

Já a produtora Josefa Lisboa da Cruz, da comunidade Mangue Grande, em Boquim, contou que saiu da iniciativa mais motivada. “Foi um dia de muito conhecimento. As palestras mostraram que dá pra produzir mais e melhor, sem gastar tanto. Isso faz diferença na vida do agricultor”, avaliou ela.

Além das palestras, os participantes acompanharam oficinas práticas sobre poda, manejo de pragas e uso de defensivos alternativos, encerrando com a demonstração de um moto-pulverizador.

O prefeito de Boquim, Jackson Santos, evidenciou a importância da parceria com a Emdagro e o impacto do programa no município. “Boquim tem a citricultura como sua identidade. Ter a Emdagro lado a lado dos produtores, com assistência e orientação, é o que mantém nossa cidade firme como referência na produção de laranja”, sublinhou ele.

O evento mostrou que a citricultura sergipana tem muito espaço para crescer e que o futuro do setor passa pelo conhecimento compartilhado entre técnicos e agricultores.

Segurança alimentar

Durante o seminário, os participantes puderam vivenciar na prática a relação entre citricultura e alimentação saudável. No coffee break, foram servidas receitas elaboradas com produtos derivados de citros, como bolos, sucos, geleias e até molhos temperados com laranja, mostrando a versatilidade da fruta.

A técnica em economia doméstica da Emdagro, Maria Nely Carvalho, ressaltou a importância dessa integração: “A laranja não é só renda no campo, ela também é saúde na mesa. Quando o agricultor entende que o produto que ele cultiva pode virar alimento diversificado e nutritivo, ele percebe que está contribuindo para a segurança alimentar das famílias.”

Foto: Ascom/Emdagro