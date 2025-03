GOVERNO DO ESTADO REALIZA AS PRIMEIRAS CIRURGIAS BARIÁTRICAS PELA FASE 2 DO PROGRAMA “OPERA SERGIPE”

Os sentimentos de alívio e esperança tomaram conta dos primeiros pacientes bariátricos, da fase 2 do Opera Sergipe, que realizaram seus procedimentos após 15 dias do lançamento da nova fase do programa. As cirurgias bariátricas foram iniciadas no último sábado, 22, no Hospital de Cirurgia, unidade credenciada, e os pacientes já tiveram alta hospitalar no domingo, 23, e nesta segunda-feira, 24. Eles recebem acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista, cirurgião e clínico geral.

A cirurgia bariátrica busca resgatar não só o bem-estar, como também melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com o sobrepeso. “É uma questão de necessidade, visto que enfrento problemas graves na coluna e um deslocamento no fêmur devido ao meu sobrepeso. Então, realizar essa cirurgia é um divisor de águas na minha vida e de tantas outras pessoas que necessitam dela para melhorar a saúde. Esperei por três anos esse procedimento e a sensação agora é que conseguirei ter dignidade para retomar minha rotina com qualidade de vida”, descreveu, emocionado, o primeiro paciente bariátrico do Opera Sergipe, Álvaro Luís, que deu entrada no processo da cirurgia no lançamento da fase 2 do programa.

A manicure Thamires Santos de Oliveira, de 33 anos, que assim como Álvaro também realizou a sua cirurgia, comentou o quanto esse momento está sendo importante em sua vida. Para ela, a partir de agora, sua vida mudará para melhor. “Sinto inúmeras dores nas articulações devido a minha obesidade, mas com a cirurgia tudo isso vai ficar para trás. Espero que tenha mais disposição para realizar atividade física e cotidiana, como calçar um sapato, que parece simples, mas significa bastante para mim, e também melhorar minha autoestima, que hoje, infelizmente, não tenho. Só tenho a agradecer ao Opera Sergipe por tamanho cuidado com nós, pacientes”, contou Thamires.

Outra paciente que comemorou a realização do procedimento foi a confeiteira Karline Barros, de 34 anos, que relatou que há anos possui problema com a obesidade. Ela chegou a realizar vários tratamentos para emagrecimento, mas nada resolvia. “Ao longo do tempo, após alguns exames, surgiram algumas alterações com a minha saúde e minha médica indicou a necessidade de uma bariátrica. Como eu não tinha condições financeiras para fazer a cirurgia, entrei na fila para o procedimento. Assim que soube do Opera Sergipe, decidi ir atrás para saber se tinha direito e hoje estou aqui. Estou muito feliz por essa oportunidade tão única na minha vida”, disse a confeiteira.

Acompanhamento multidisciplinar

A cirurgia bariátrica trata a obesidade, que é um dos problemas de saúde fator de risco para outras doenças, indo além da autoestima e da estética. “Cada paciente que faz o procedimento e trata a obesidade é um paciente que evita o infarto, complicação do diabetes como insuficiência renal ou cegueira por retinopatia diabética. Então, o impacto da cirurgia bariátrica vai se dar ao longo da vida desses pacientes, principalmente pelo controle das comorbidades”, explicou o cirurgião do aparelho digestivo, especialista em bariátrica, Raul Andrade.

Antes da realização das cirurgias, os pacientes foram submetidos a diversos exames complementares e ao acompanhamento multidisciplinar com nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista, cirurgião e clínico geral.

Após o procedimento, o paciente retorna ao ambulatório que faz parte da linha de cuidado, onde irá receber atendimento contínuo para verificar a perda de peso, parte nutricional e psicológica até um ano de sua cirurgia. Depois desse processo, será encaminhado para a rede de cuidados com exames, consultas médicas e atenção nutricional e psicológica.

Acesso ao programa

Para ter acesso ao programa de cirurgias eletivas de média e alta complexidade, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em um dos hospitais credenciados. As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos e Hospital e Maternidade Santa Isabel. É importante ressaltar que as cirurgias da primeira fase continuam sendo realizadas.

Já as cirurgias da fase 2 do programa, que contemplam 19 novos procedimentos de alta complexidade, são realizadas no Hospital de Cirurgia, Hospital do Coração Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

Após avaliação pelo médico e triagem, o paciente é encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

Foto: Mário Sousa