Governo do Estado realiza treinamento para plataforma Go Geração de Oportunidade Sergipe

A Fundação Renascer, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), promoveram um treinamento com os jovens que cumprem medida socioeducativa de semiliberdade e do pós-medida, para o cadastramento na plataforma Go Geração de Oportunidade Sergipe, do Governo do Estado de Sergipe. A atividade ocorreu na manhã desta terça-feira, 29, no auditório da Fundação Renascer. Durante o treinamento, os jovens puderam acessar a plataforma, criar uma senha de acesso ao Gov.br e efetuar o cadastro completo.

Para a gerente de atendimento e seguro-desemprego, Nazaré Linhares, a atividade teve como foco orientar os jovens sobre os primeiros passos na plataforma Go Sergipe. “Hoje eles aprenderam a fazer todo o cadastro inicial na plataforma. Nossa função, enquanto Secretaria do Trabalho, é oferecer a esses jovens uma oportunidade não apenas de qualificação, mas também de ingresso no mercado de trabalho”, disse.

Atualmente, 30% dos socioeducandos da entidade já estão inseridos no mercado de trabalho, considerando os jovens em regime de semiliberdade e internação. Segundo a coordenadora do programa de pós-medida da Fundação Renascer, Carla Vanessa, esse número sobe a cada dia e iniciativa como essa tem o poder de ressocializar a vida desses jovens. “É impossível falar em transformação social sem abordar a importância dos cursos profissionalizantes e das oportunidades no mercado de trabalho. Iniciativas como essa não apenas mudam estatísticas, elas mudam vidas”, pontuou.

Sinase

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamentado pela Lei nº 12.594/2012, estabelece normas para a execução das medidas socioeducativas e ressalta a importância da capacitação profissional como eixo fundamental da ressocialização.A qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho são componentes essenciais para o cumprimento efetivo da medida e para a construção de novos projetos de vida pelos adolescentes e jovens atendidos.

Foto : Ascom/ Seteem