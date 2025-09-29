Governo do Estado realizará Mutirão do Emprego em Maruim nesta terça

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizará nesta terça-feira, 30, uma nova edição da iniciativa Mutirão do Emprego, com oferta de 338 vagas para a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) no estado. A ação acontecerá no município de Maruim, distante 30 km da capital sergipana, na Rua Barão do Rio Branco, nº 3, próximo ao prédio da Assistência Social, a partir das 8h.

As vagas são de nível fundamental, incluindo auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pintor industrial e encanador; de nível médio, como almoxarife, assistente administrativo, eletricista industrial e soldador; de nível técnico, a exemplo de edificações, meio ambiente, segurança do trabalho, entre outras; e para pessoas com ensino superior, com oportunidades para enfermeiro do trabalho.

Todas as vagas estão cadastradas na plataforma GO Sergipe, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) que conecta trabalhadores e empregadores. A ação também acontecerá no município de Riachuelo, na próxima quinta-feira, 2 de outubro.

Os selecionados atuarão na Fafen em Sergipe, que tem capacidade de produção de 1,8 mil toneladas de ureia por dia e pode comercializar amônia, gás carbônico e sulfato de amônio. A fábrica, que teve atividades paralisadas em março de 2024, retomará seu funcionamento e agora será operada pela empresa prestadora de serviços Engeman, selecionada em licitação.

Para o secretário de Estado do do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, o Governo de Sergipe tem atuado de forma constante para gerar mais emprego e renda à população sergipana. “A retomada da Fafen abre 338 vagas de emprego já nesta primeira fase. Para isso estamos realizando mutirões. Já realizamos em Laranjeiras, agora será a vez de Maruim, em seguida acontecerá em Riachuelo, priorizando a mão de obra local. A escolha dos contratados cabe à empresa, e o Governo do Estado, junto com as prefeituras, apoia o recrutamento pelo portal GO Sergipe, que também reúne oportunidades em diversos municípios. É dessa forma que transformamos investimentos em empregos reais e mais oportunidades para os sergipanos”, ressaltou.

Com o potencial de gerar mais de 1.400 empregos diretos e indiretos, a retomada das atividades da Fafen em Sergipe reflete os esforços da gestão estadual para criar um ambiente favorável à atração de investimentos e fortalecimento da economia local. As negociações com a Petrobras para o restabelecimento da unidade em Sergipe foram conduzidas pelo governador Fábio Mitidieri, que contou também com o apoio da da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e demais órgãos estaduais para viabilizar a estrutura e incentivos.

Oportunidades

Confira as vagas que serão ofertadas no Mutirão do Emprego em Maruim:

Técnico de controle de qualidade (1 vaga)

Encarregado de complementar (1 vaga)

Inspetor de líquido penetrante (Inspetor de ensaios não destrutivos) (2 vagas)

Instrumentista montador (2 vagas)

Mecânico refrigeração (4 vagas)

Operador de equipamentos (Operador de eq. elétricos) (1 vaga)

Operador GPI (Téc. planejamento) (Operador de processos químicos e petroquímicos) (3 vagas)

Auxiliar de manutenção predial (5 vagas)

Ajudante de mecânico (3 vagas)

Ajudante de pedreiro (Auxiliar de pedreiro) (8 vagas)

Auxiliar de movimentação (Auxiliar de logística) (2 vagas)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (14 vagas)

Carpinteiro (3 vagas)

Documentador técnico (Técnico em documentação) (1 vaga)

Eletricista industrial (Eletricista de instalações industriais) (5 vagas)

Eletricista montador (Eletricista) (2 vagas)

Eletricista predial (Eletricista de instalações de prédios) (2 vagas)

Encanador (1 vaga)

Encarregado de caldeiraria (Mestre de caldeiraria) (4 vagas)

Encarregado de serviços (Supervisor de seção de serviços gerais) (2 vagas)

Enfermeiro do trabalho (4 vagas)

Ferramenteiro (1 vaga)

Funileiro (Funileiro industrial) (1 vaga)

Inspetor de controle de qualidade (Inspetor de qualidade) (2 vagas)

Inspetor de solda nível 1 (Inspetor de soldagem) (1 vaga)

Isolador térmico (2 vagas)

Jatista (Operador de jato abrasivo) (1 vaga)

Mecânico especializado (Mecânico de manutenção de máquina industrial) (10 vagas)

Mecânico lubrificador (3 vagas)

Montador (2 vagas)

Montador de andaime (16 vagas)

Motorista caminhão vácuo (Motorista de caminhão tanque) (1 vaga)

Motorista de ambulância (4 vagas)

Operador de campo (Apontador de campo) (44 vagas)

Operador de console (Operador de painel de controle) (28 vagas)

Operador de máquina de carga (3 vagas)

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de letreiros (3 vagas)

Pintor industrial (2 vagas)

Soldador (16 vagas)

Supervisor de turno (Supervisor de turno de mineração) (12 vagas)

Torneiro mecânico (2 vagas)

Técnico de análise química (8 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (11 vagas)

Técnico automação (Instrumentação) (1 vaga)

Técnico de automação (Elétrica) (Aberta junto com a de instrumentação) (1 vaga)

Técnico de caldeiraria (4 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Técnico de materiais (Técnico de matéria prima e material) (4 vagas)

Técnico de meio ambiente (Técnico de controle de meio ambiente) (1 vaga)

Técnico de planejamento (Técnico de planejamento da indústria metalúrgica) (Estrutura metálicas) (10 vagas)

Técnico de refrigeração (1 vaga)

Técnico de segurança (11 vagas)

Técnico eletricista (6 vagas)

Técnico em instrumentação (Técnico em automação industrial) (10 vagas)

Técnico mecânico (4 vagas)

Técnico químico (2 vagas)