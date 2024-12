Governo do Estado renova frota do Samu 192 Sergipe e agiliza atendimento

A renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em Sergipe tem garantido mais eficiência no atendimento, com maior agilidade e qualidade, beneficiando diretamente os 75 municípios sergipanos. Com a chegada dos novos veículos, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), promoveu um importante avanço na prestação do serviço à população. Além de fortalecer a rede de urgência, a mudança reduziu em 20% a média mensal de atendimentos por viatura, diminuindo o desgaste de veículos e equipes, otimizando o tempo de resposta às chamadas de emergência.

As ambulâncias foram adquiridas por meio de contrato de locação. Foram 30 ambulâncias somente em setembro deste ano, sendo 11 Unidades de Suporte Avançado (USA) e 19 Unidades de Suporte Básico (USB). Com a renovação da frota, o Governo de Sergipe reafirma o compromisso com a saúde e a segurança da população, tornando o Samu 192 Sergipe ainda mais eficiente e preparado para salvar vidas.

Segundo o superintendente do Samu, Ronei Melo, o investimento veio em um momento crucial para a unidade. “Esses veículos são o coração do serviço. As ambulâncias que tínhamos já ultrapassavam cinco anos de uso, com quilometragem acima do normal. O governador tomou a decisão de renovar praticamente 100% da frota com recursos do próprio Estado, garantindo que o serviço continue funcionando com excelência”, declarou.

A frota renovada do Samu 192 Sergipe conta com 63 ambulâncias em operação diariamente: 17 Unidades de Suporte Avançado (USA), equipadas com médico, enfermeiro, técnico e condutor; e 46 Unidades de Suporte Básico (USB), compostas por técnico de enfermagem e condutor socorrista. Além disso, quatro motolâncias atuam na capital para atender ocorrências de forma ainda mais ágil, além de uma unidade de transporte aeromédico, para atendimentos de alta complexidade.

Atendimentos

Com uma média de 27 mil chamados mensais, sendo responsável por aproximadamente 5 mil atendimentos diretos, distribuídos em 75,5% de casos pré-hospitalares, 18,9% inter-hospitalares e 5,6% de orientações médicas, a Central de Regulação das Urgências (CRU) é o local onde chegam as chamadas de emergência e urgência da população, por meio do telefone 192. A CRU é responsável por gerenciar e regular o atendimento de emergência e urgência médica em uma determinada região.

De acordo com dados da Central de Regulação, a renovação reduziu em 20% a média mensal de atendimentos por viatura, diminuindo o desgaste dos veículos e das equipes. Esse avanço também impactou positivamente o tempo de resposta às chamadas de emergência.

A coordenadora do Complexo Regulatório do Estado (que engloba a CRU), Arianne Costa, frisou a importância do investimento para a eficiência do serviço que é prestado à população. “Com as novas ambulâncias, conseguimos organizar melhor os atendimentos e garantir que as viaturas estejam sempre disponíveis, mesmo diante de sinistros ou manutenções”, disse.

Cobertura

O Samu 192 Sergipe é um dos poucos no Brasil a oferecer cobertura integral, atendendo 100% da população do estado, cerca de 2,3 milhões de habitantes, com suporte em todos os 75 municípios.

Para garantir a eficiência desse serviço, a Central de Regulação das Urgências opera 24 horas por dia, com equipes formadas por técnicos auxiliares de regulação médica (TARM), que recebem as chamadas pelo tridígito 192 e registram os dados no sistema e-SUS; médicos reguladores, que avaliam as ocorrências e decidem os recursos a serem acionados; além de rádio-operadores, que gerenciam a frota em tempo real.

Além disso, a CRU conta com supervisores de enfermagem, frota e médicos para garantir o funcionamento pleno do serviço. A tecnologia também desempenha um papel fundamental. O Painel de Acompanhamento em Tempo Real (Status) permite monitorar todas as viaturas ativas e baixadas, além de equilibrar a distribuição de ocorrências entre os veículos, otimizando os atendimentos.

Avanços

A entrega das 45 novas viaturas permitiu que o Samu 192 Sergipe mantivesse 100% da frota operacional, reduzindo a necessidade de deslocamentos longos e desgastantes para as equipes e veículos. Como resultado, houve redução de custos com combustível e manutenção, melhorias na eficiência do atendimento e mais qualidade de vida para as equipes. Além do atendimento diário, o Samu 192 Sergipe também presta suporte em eventos em todo o estado, assegurando assistência rápida e eficiente em situações de grande demanda.

Mesmo com esses avanços, o Governo do Estado já se prepara para a chegada de novas ambulâncias financiadas pelo Ministério da Saúde, que reforçarão a frota e criarão uma reserva técnica. “Com o investimento realizado e a modernização do serviço, o Samu 192 Sergipe mantém o compromisso com a saúde pública, garantindo a agilidade necessária para salvar vidas e oferecer um atendimento cada vez mais qualificado à população”, concluiu o superintendente do Samu.