Governo do Estado renova parceria com a Casacor Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), renovou e ampliou a parceria com Casacor em Sergipe. Este ano, a mostra realizada pela principal plataforma de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas acontecerá no Palácio de Veraneio do Estado de Sergipe e terá mais uma vez o Artesanato Sergipano em evidência. A iniciativa foi anunciada na sexta-feira, 25, em encontro realizado no Museu da Gente Sergipana.

Com previsão de estreia para o dia 3 de outubro, a expectativa é alta para a reedição da parceria que rendeu crescimento profissional e novas possibilidades para artesãs e artesãos sergipanos no último ano, como destacou o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

“Nós estamos num processo de fortalecimento do nosso artesanato, de trazer o artesão para ele se enxergar como um empreendedor e, pode ter certeza, que os artesãos estão com expectativa gigantesca da possibilidade dessa interação. Ao longo do processo de construção da Casa do Artesanato Sergipano nós teremos muitas oficinas para idealização de novos produtos, para construção de um novo olhar sobre o artesanato sergipano. O Governo de Sergipe não poderia devolver para a sociedade, de maneira mais brilhante, o Palácio de Veraneio, que não fosse através da realização da Casacor, inaugurando esse novo momento e essa nova parceria”, destacou Jorge Teles.

A 5ª edição consecutiva do evento será abrigada pelo icônico imóvel do Palácio de Veraneio. “Trata-se de uma edificação emblemática, construída no final dos anos 1930 e que está no imaginário coletivo da cidade. As características construtivas e arquitetônicas serão preservadas e estamos desenvolvendo um projeto especial de resgate da história do Palácio, valorizando sua arquitetura e as memórias que ele carrega. O Memorial Histórico-Cultural do Palácio de Veraneio permanecerá no local após o término da mostra”, destacou Mercês Souza, diretora Operacional da Casacor Sergipe.

Melhorias no Palácio

Com projeto atribuído ao engenheiro alemão Hermann von Altenesch, o Palácio de Veraneio foi construído no período de 1939 a 1941, como casa de lazer para os governadores do estado. Após um período desativada, a edificação localizada na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes passa por reforma feita pelo Governo do Estado. A previsão é de que a equipe da Casacor Sergipe receba o imóvel no próximo mês para dar início aos trabalhos.

Em contrapartida à cessão do espaço, a Casacor Sergipe promoverá melhorias no imóvel com investimentos próprios. “Serão desenvolvidos e doados ao estado projetos de arquitetura e interiores para ambientes da casa sede, incluindo a execução de banheiros com acessibilidade, paisagismo dos jardins principais e a criação de um espaço para atividades culturais promovidas pelo governo”, relatou Gilvan Acciolli, diretor de Negócios da Casacor Sergipe.

A mostra reunirá 36 ambientes elaborados por arquitetos, paisagistas, designers de interiores de Sergipe e empresas parceiras, que proporcionarão ao público uma experiência completa em torno do morar. “Com seus jardins e arquitetura marcantes, o Palácio de Veraneio inspira a reconexão entre cidade e natureza, que é o pilar da proposta criativa da Casacor deste ano. Agradecemos ao governador Fábio Mitidieri por nos permitir proporcionar esse reencontro entre o público e uma das edificações mais significativas da nossa cidade”, pontuou Rodrigo Fonseca, diretor de Projetos e Relacionamento da Casacor Sergipe.

Iniciativa inédita