Governo e PMA decretam luto oficial de três dias pela morte de Maguila

O Governo do Estado decretou, nesta quinta-feira (24), luto oficial de três dias em razão do falecimento do ex-lutador de boxe sergipano José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila.

A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 843, assinado pelo governador Fábio Mitidieri e publicado em edição suplementar do Diário Oficial, em reconhecimento à contribuição do pugilista para o esporte e para a divulgação do estado nacional e internacionalmente.

Maguila, nascido na capital sergipana, Aracaju, alcançou fama nacional e internacional ao longo de sua carreira no boxe, tornando-se uma referência no esporte e um orgulho para o povo sergipano. O decreto reconhece a importância do legado de Maguila, que levou o nome de Sergipe para o mundo, destacando-se tanto pela sua habilidade nos ringues quanto pelo carisma e simplicidade que cativaram seus conterrâneos.

Além de sua trajetória vitoriosa como atleta, Maguila também se tornou uma figura popular entre os sergipanos, especialmente por sua dedicação ao incentivo ao esporte. Seu legado inspira jovens atletas e admiradores do boxe, e sua perda deixa uma lacuna irreparável no cenário esportivo de Sergipe.

A publicação do decreto ressalta ainda o reconhecimento do estado ao pugilista, afirmando que “a esse notável sergipano, agora falecido, cabem um preito de gratidão e respeito, o reconhecimento dos sergipanos e as honras póstumas do Estado”.

Com o decreto de luto oficial, as bandeiras em todo o estado permanecerão a meio-mastro por três dias em homenagem a José Adilson Rodrigues dos Santos, o eterno Maguila.

Prefeitura de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira decretou, nesta quinta-feira, 24, luto oficial de três dias em Aracaju, em virtude do falecimento do ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como Maguila. Nascido na capital sergipana, o pugilista, de 66 anos, foi diagnosticado em 2013 com encefalopatia traumática crônica (ETC). A doença degenerativa é semelhante ao Alzheimer, mas ocasiona pelos repetidos golpes sofridos pelo atleta na cabeça. Maguila estava internado em uma clínica de Itu, no interior de São Paulo.

“Com tristeza, recebi a notícia do falecimento de Maguila, um grande aracajuano que marcou a história do boxe mundial. Considerado o principal peso-pesado brasileiro, o pugilista conquistou inúmeros títulos ao longo dos seus 17 anos de carreira, acumulando 77 vitórias, sendo 66 nocautes conquistados com a sua direita certeira. Sem dúvida, Maguila deixará o seu nome eternizado na mente dos brasileiros. Em sua homenagem, decretei luto oficial de três dias em nosso município”, destacou o prefeito.

O Decreto que declara luto oficial na capital sergipana considera o legado esportivo inestimável do atleta e a trajetória marcada por conquistas, sendo o primeiro brasileiro campeão mundial dos pesos-pesados.

Natural de Aracaju, Maguila se mudou para São Paulo ainda jovem, quando trabalhou na construção civil. À época, ele praticava boxe durante o tempo livre. Já seguindo a carreira de boxeador, Maguila chegou a ser treinado pelo renomado técnico norte-americano Angelo Dundee, quando recebeu o apelido por sua semelhança com um personagem de desenho animado.

A carreira do pugilista numerou 85 lutas, com 77 vitórias, sendo 66 por nocaute, 7 derrotas e 1 empate. Além de campeão brasileiro, Maguila conquistou também os títulos Sul-Americano, Latino-Americano, foi campeão das Américas, pentacampeão continental e campeão mundial pela Federação Mundial de Boxe.