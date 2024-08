Governo  empossa cinco novos procuradores do Estado na segunda

Tomam posse na segunda-feira, 26, os novos procuradores do Estado aprovados no último concurso público da categoria, homologado pelo Governo de Sergipe em maio deste ano. A nomeação dos novos membros foi oficializada no início deste mês pelo governador Fábio Mitidieri.

Com aproximadamente três mil candidatos inscritos, o certame ofertou cinco vagas, sendo três de ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e uma para candidatos afrodescendentes, além da formação de cadastro reserva. O concurso foi organizado por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE), com o apoio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Programação:

Abertura da cerimônia;

Formação do dispositivo;

Ato de juramento dos empossados: Paulo Henrique Martins de Lima, João Alberto Leonardo Clement Júnior, Natália Maria Santos de Araújo, Flávio Rogério Morais Vasconcelos Júnior e Guilherme Fernandes Alves;

Leitura do termo de posse pela corregedora-geral, Gilvanete Losila;

Assinatura do termo de posse pelo Governador, pelo Conselho Superior da PGE e empossados;

Fala da Secretária de Estado da Administração (Sead), Lucivanda Nunes Rodrigues;

Fala do Procurador do Estado e Presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe (Apese), Augusto Melo;

Fala do Procurador-Geral do Estado, Carlos Pinna Júnior;

Fala do Governador do Estado, Fábio Mitidieri;

Encerramento da cerimônia.