Governo entrega obra de revitalização do Complexo Gonzagão nesta terça

O Governo de Sergipe entrega, nesta terça-feira, 24, a obra de revitalização do Complexo Cultural Gonzagão, localizado no bairro Farolândia, em Aracaju. A solenidade vai contar com a presença do governador Fábio Mitidieri, do presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, além de autoridades e representantes do setor cultural. O evento está marcado para às 18h30, no próprio complexo.

Com investimento de R$ 2,1 milhões, a reforma contemplou melhorias estruturais, acessibilidade, modernização dos espaços e valorização da identidade visual do equipamento, que é um dos principais palcos da cultura popular sergipana. As principais intervenções abrangem a reconstrução do piso do salão, revisão das redes elétrica, hidráulica e de combate a incêndio, criação de jardins e de um pergolado instagramável, além da restauração de obras de arte e implantação de novas intervenções em grafite.

A revitalização faz parte do compromisso do Governo de Sergipe em fortalecer os equipamentos culturais do estado e ampliar o acesso da população às manifestações artísticas.