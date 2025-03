Governo entrega reforma de Centro de Excelência  e lança o ‘GO Sergipe’, em Lagarto

​O Governo do Estado realiza na próxima quarta-feira, 19, duas ações importantes no município de Lagarto. Primeiro, às 8h, será feita, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), a entrega da reforma, ampliação e construção da quadra de esportes do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Professor José Cláudio Monteiro, no povoado Jenipapo, zona rural do município. Em seguida, às 9h, no Parque de Eventos Zezé Rocha, será realizado o lançamento da plataforma digital de intermediação de mão de obra ‘GO Sergipe’, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro recebeu um investimento total de R$ 3.798.247,05, e passou por uma completa reestruturação com novos equipamentos pedagógicos e de lazer. Dentre as principais intervenções estão a construção da quadra poliesportiva e da arquibancada, duas salas de aula, auditório, passarela de acesso para a quadra e o colégio, casas de gás e lixo.

O colégio também passou por várias adequações dos ambientes, revisão na cobertura com e substituição de toda a instalação elétrica. Esta será a 65ª obra inaugurada pela Educação em 27 meses de gestão, com média de uma entrega a cada 12 dias entre escolas reformadas e climatizadas, além de quadras poliesportivas, com um investimento total de R$ 148.992.790,10.

Em seguida, será realizado o lançamento do ‘GO Sergipe’, uma iniciativa que pretende elevar os índices de emprego no estado, modernizando e otimizando o atendimento prestado pela Secretaria do Trabalho, por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). A partir de um ambiente totalmente digitalizado, seguro e gratuito, trabalhadores e empregadores poderão anunciar e recrutar sem a necessidade de deslocamento para um ponto físico de atendimento. Além de otimizar a intermediação, a plataforma será voltada para empreendedores divulgarem seus produtos e serviços, além dos cursos de qualificação profissional disponibilizados pelo Estado.

O ato do lançamento no dia 19 também terá uma programação de serviços para os cidadãos. Haverá atendimento ao público no ônibus do ‘Go Sergipe’, além das orientações sobre cadastro na nova plataforma. Parceiros do governo, como o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), farão atendimentos de Saúde. Já o Banco do Estado de Sergipe (Banese) estará presente com uma ação de recuperação de crédito.