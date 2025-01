Governo Federal autoriza 1º pagamento de aditivo da Transnordestina

Governo Federal autoriza primeiro pagamento de aditivo da TransnordestinaParcela de R$ 400 milhões – dos R$ 3,6 bi previstos – foi aprovada pela diretoria colegiada da Sudene. Ferrovia é prioridade da atual gestão e um dos principais projetos de infraestrutura de Transportes em andamento no Brasil

O maior projeto nacional de infraestrutura logística ganha novo impulso neste começo de ano. Em decisão unânime de sua diretoria colegiada, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou, nesta terça-feira (7), a liberação da primeira parcela do aditivo de R$ 3,6 bilhões para obras da ferrovia Transnordestina entre os estados do Ceará e do Piauí. Esse primeiro pagamento é no total de R$ 400 milhões.

A Transnordestina é um dos principais projetos de infraestrutura em andamento no Brasil, cruzando os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. O repasse será realizado por meio de crédito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Considerado estratégico para o transporte de alimentos e insumos destinados ao abastecimento nacional e à exportação, o empreendimento é uma prioridade do Governo Federal. As obras da Transnordestina retomaram o ritmo em 2023, com a volta de investimentos federais. O empenho do governo é para que a entrega da Fase 1 da ferrovia ocorra até 2027 e até 2029 a Fase 2.

Em Pernambuco

Em 2021, o governo à época decidiu excluir o ramal pernambucano da Transnordestina do contrato de concessão. A alegação era de inviabilidade financeira. Em Pernambuco as obras haviam chegado até as proximidades de Custódia.

Quando assumiu o governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou o compromisso de concluir o projeto entre os municípios de Salgueiro e o Porto de Suape, por meio de obra pública. Assim, o ramal foi incluído no Novo PAC, ganhando prioridade para destinação de recursos.

No trecho Salgueiro-Suape, está em fase de elaboração dos projetos básico e executivo, sob responsabilidade de prestadora contratada pela Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes. A previsão é que os estudos sejam concluídos no segundo semestre de 2025. O Governo Federal destinou inicialmente ao segmento R$ 450 milhões em recursos do Novo PAC. O valor poderá ser adequado após a conclusão do projeto executivo.

Assessoria Especial de Comunicação – Ministério dos Transportes