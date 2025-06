GOVERNO FORTALECE EQUIDADE DE GÊNERO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER COM PROJETO TRANSFORMAÇÃO

Como forma de fortalecer a educação para equidade de gênero e o combate à violência contra a mulher, o Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Educação (Seed), segue desenvolvendo o projeto ‘TransformAção – Equidade e Empoderamento: Transformando Cidadãos Iguais’ em escolas da rede estadual.

O projeto conta com momentos formativos, voltados para ampliar o olhar sobre temas como estereótipos de gênero, violências invisíveis, violência sexual, patrimonial, psicológica, digital e a importância do feminismo na busca pela igualdade. O objetivo é promover reflexões e ações educativas visando o enfrentamento da violência de gênero e a construção de uma sociedade justa e igualitária.

A iniciativa já alcançou 225 alunos das seguintes unidades de ensino: Colégio Estadual General Calazans, em Nossa Senhora das Dores; Centro de Excelência Joana de Freitas, em Propriá; Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, na capital; e Escola Estadual José de Alencar Cardoso, situado na capital, Aracaju.

O TransformAção consiste em deixar a comunidade escolar como um espaço de crescimento mútuo e transformação coletiva, com diálogos que permitem não só o aprofundamento teórico, mas também vivências coletivas por meio das práticas pedagógicas, e como material de apoio, os alunos que participam do projeto têm acesso à cartilha TransformAção. “Essa cartilha é trabalhada em sala de aula. São oito encontros formativos e a gente discute sobre equidade de gênero, sobre violência e outros temas”, pontua a coordenadora do programa Ser Cidadão, Nathalie Lima.

Avaliações positivas

Na Escola Estadual General Calazans o material foi entregue para as turmas do 3° ano do Ensino Médio, e um dos frutos da execução do projeto na unidade foi uma ação dos alunos para conscientizar sobre o combate à importunação durante a Micarense. “Propomos esta ação educativa, em parceria com a SPM, voltada ao combate à importunação. É um problema enfrentado pelas mulheres nos diversos espaços. Aproveitamos o momento festivo da nossa cidade para conscientizar a sociedade sobre como identificar e denunciar esta prática”, ressalta a professora Raquel Sousa.

A professora Genivalda Alves, do Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, em Propriá, também destacou a importância do TransformAção. “Traz para o espaço escolar um debate necessário e importante sobre a violência de gênero para acrescentar à formação cidadã dos estudantes, a partir da participação ativa, vídeos e depoimentos sobre os desafios que a mulher vive na sociedade onde predomina um comportamento machista”, salienta.

As avaliações positivas também vêm dos alunos. “No Projeto TransformAção, falamos e aprendemos sobre a violência contra mulher através de representação teatral e poema. Aprendemos que coisas que são consideradas ‘pequenas’ são violência e que devemos tratar a mulher com respeito”, afirma o aluno Lúcio Gabriel Rocha, do Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa.

