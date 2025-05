Governo garante dignidade e apoio a catadores e seus filhos no Arraiá do Povo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), promove uma ação inédita no Arraiá do Povo 2025: a criação de um espaço exclusivo de acolhimento para catadores de recicláveis e seus filhos, garantindo condições dignas de trabalho e apoio à primeira infância durante os festejos juninos. A ação acontece em parceria com as secretarias de Estado da Cultura (Secult) e do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

O espaço funcionará diariamente das 16h às 7h, oferecendo acolhimento, segurança, alimentação e atividades lúdicas e educativas para crianças de 2 a 12 anos. Enquanto os pais atuam na coleta de recicláveis, os filhos serão assistidos com cuidado e proteção.

As inscrições para participar da iniciativa vão até esta sexta-feira, 23, por meio de formulário no site da Seasic (assistenciasocial.se.gov.br). Após o preenchimento do cadastro, os participantes devem preparar cópias digitalizadas dos seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento das crianças e, quando aplicável, laudo de deficiência. Os dados devem ser enviados por e-mail para endereço ‘acolhimentoseasic@gmail.com’, até as 23h59 desta sexta. A seleção vai priorizar pessoas com deficiência, mães solo e idosos acima de 60 anos, e a lista de selecionados será divulgada na próxima segunda-feira, 26.

Além do espaço infantil, os catadores devidamente cadastrados terão acesso exclusivo ao local de venda de materiais recicláveis, com pagamento imediato. Eles também receberão equipamentos de proteção individual (EPIs) e identificação oficial, assegurando condições seguras e adequadas de trabalho. Catadores não cadastrados poderão vender seus materiais, mas não terão acesso ao espaço de acolhimento para os filhos nem ao palco principal.

Valorização

A secretária Érica Mitidieri destaca que a ação é um marco de respeito e valorização para uma população invisibilizada. “Estamos falando de dignidade; de reconhecer o valor de quem trabalha duro, mesmo em condições difíceis, para garantir o sustento da família. Esse espaço é mais do que acolhimento, é também de cuidado e cidadania. Além de olhar para quem está na ponta, oferecer um lugar seguro para os filhos, alimentação, descanso e estrutura de trabalho é também dizer: nós vemos vocês. E esse governo é para isso – para atender o povo,” afirma a secretária.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, também ressalta a importância da ação. “Essa iniciativa é resultado de escuta, planejamento e compromisso com a inclusão. Pensamos em cada detalhe para garantir que os catadores tenham estrutura digna, possam trabalhar com segurança e, ao mesmo tempo, tenham onde deixar seus filhos com tranquilidade. É política pública feita com empatia, com responsabilidade e com muito respeito a quem está todos os dias contribuindo com a sustentabilidade do nosso estado,” enfatiza.

Com essa ação intersetorial, o Governo de Sergipe reafirma o compromisso com a inclusão, a cidadania e a valorização de quem está na base da cadeia produtiva, tornando o São João uma festa verdadeiramente para todos.

Foto: Jhonny Canon