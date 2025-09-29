Governo inaugura quadras poliesportivas e avanços estruturais em escolas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), convida a imprensa e comunidade escolar dos municípios de Itabaiana e Lagarto para mais duas importantes inaugurações que reafirmam o compromisso com a educação transformadora.

Nesta terça-feira, 30, às 8h30, será entregue a quadra poliesportiva com vestiários do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, em Itabaiana. Está será a 79ª obra educacional entregue em 33 meses. Em seguida, a caravana segue para o Povoado Colônia 13, em Lagarto, para celebrar a 80ª obra entregue pelo Governo para a Educação nesta gestão: a quadra poliesportiva e avanços estruturais do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira.

A modernização da quadra do Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite, em Itabaiana, era muito aguardada pela comunidade escolar, resultado de investimentos de R$ 1.826.435,13 que garantiram uma estrutura preparada para todas as gerações. Dentre as intervenções estão a completa recuperação de estrutura, nova cobertura, alambrado, arquibancada, quiosque na área de convivência, instalação elétrica com refletores de LED, piso de alta resistência, acessibilidade, instalação de equipamentos esportivos, construção de vestiários masculino, feminino e para pessoa com deficiência (PcD) e pintura em geral.

Além da quadra, o Centro de Excelência Dr. Augusto César Leite ganhou melhorias estruturais e também passou por completa climatização em todas as salas de aulas, laboratórios, dispensas, secretárias, dentre outros. O investimento total nessa climatização foi de R$ 533.090,97, que resultará em mais conforto térmico para a comunidade escolar, garantindo o controle climático e evitando a evasão e infrequência escolar.

Já no Povoado Colônia Treze, em Lagarto, será a vez da inauguração da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, onde o Governo de Sergipe alcança a marca de 80 obras entregues para a Educação em 33 meses de gestão. Foram investidos R$ 1.461.935,52 na quadra poliesportiva, contemplando estrutura pré-moldada em concreto armado, instalação de nova cobertura, piso de alta resistência, alambrado com tubo galvanizado, rede de proteção, instalação elétrica completa, refletores LED, recuperação da arquibancada, acessibilidade, instalação de equipamentos esportivos como trave para futebol de salão, postes para vôlei, estrutura metálica móvel para basquete e cadeira para árbitro, construção de vestiários masculino, feminino e para PCDs e pintura geral.

A escola também foi contemplada com climatização nas salas de aula e em todos os ambientes. O investimento foi de R$ 364.708,84.

Nesses 33 meses de gestão, já foram investidos R$ 140.455.743,06 em climatização das escolas públicas estaduais por meio do programa Sinta o Clima. Já são 218 escolas climatizadas, totalizando a instalação de 4.193 aparelhos de ar-condicionado. No momento, 49 escolas estão em processo de aumento de carga para a futura instalação dos equipamentos. A previsão do Governo do Estado é que, até o final de 2026, a climatização esteja presente em todas as 318 escolas da rede pública estadual.

De 2023 a 2025 foram inauguradas 80 obras na Educação, 32 das quais são escolas completamente modernizadas, ampliadas e reformadas e 48 são espaços e quadras poliesportivas, com investimento total na ordem de R$ 180.604.644,74.