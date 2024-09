Governo inaugura reforma e ampliação de Centro de Excelência

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), entrega na segunda-feira, dia 30, às 9 horas, a reforma e ampliação do Centro de Excelência Nelson Mandela, no Bairro Luzia, em Aracaju. Esta é a 55ª obra do Governo do Estado entregue para a Educação em pouco mais de um ano e nove meses de gestão. Com investimentos da ordem de R$ 2.261.454,03, a unidade escolar de ensino integral está 100% reformada, moderna e de cara nova, graças à completa reestruturação, para receber novos equipamentos pedagógicos e de lazer.

O novo Mandela vem para fortalecer o ensino, preparar a educação do futuro e agregar valor à comunidade escolar. A unidade ganhou novas salas de aula nos dois pavimentos, nova área de convivência, novo auditório, nova biblioteca, laboratório de informática, adequação do espaço maker e sala de artes, adequação da cozinha e das despensas de materiais perecíveis e não perecíveis, pintura geral, execução de piso de alta resistência, moderno sistema de combate a incêndio, nova quadra de esportes, passarela coberta de acesso à quadra, adequação, nova cozinha, refeitório e muito mais.

Além disso, a escola está com ar-condicionado em todas as salas de aulas, laboratórios, salas de professores e todos os ambientes internos. Já são 149 escolas climatizadas e 94 unidades estão em processo aumento de carga e adequações para receber os aparelhos de ar-condicionado.