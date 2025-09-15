Governo informa retorno do funcionamento de números de emergência

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) e da Saúde (SES), informa que os números telefônicos dos serviços de emergência por meio dos tridígitos já tiveram seu funcionamento restabelecido. Nas primeiras horas desta segunda-feira, 15, os contatos (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (Samu) apresentam instabilidade devido a uma falha técnica na operadora Oi, responsável pelo número 0800 que faz o redirecionamento das chamadas para os atendentes dos serviços.

Durante esse período, a SSP/SE e a SES colocaram à disposição da população números alternativos, para que não houvesse desassistência. Com o restabelecimento do funcionamento da rede tridígitos, o atendimento volta a ser feito pelos contatos 190 192 e 193.