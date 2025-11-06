Governo inicia oficinas para construção do Plano de Políticas para Mulheres, em Sergipe

Ampliando o processo de escutas participativas que subsidiarão a construção do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres de Sergipe, O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), iniciou as oficinas com grupos de mulheres historicamente invisibilizados para que também apresentem suas sugestões e anseios. O primeiro encontro ocorreu nesta quarta-feira, 5, e reuniu mulheres quilombolas no povoado Mussuca, em Laranjeiras.

Serão realizados encontros presenciais e online com ciganas, mães atípicas, indígenas, de comunidades tradicionais e mulheres com deficiência. O processo de escuta é fundamental para garantir legitimidade e representatividade ao plano, que é o principal instrumento de planejamento e orientação das ações governamentais voltadas ao enfrentamento das desigualdades de gênero e à promoção dos direitos das mulheres em todo o estado. Nele, são estabelecidas as diretrizes, prioridades e estratégias que deverão nortear a atuação dos órgãos e secretarias estaduais, em diálogo com os municípios e a sociedade civil.

Segundo a secretária da SPM, Danielle Garcia, essa construção coletiva é o que dá força e significado ao Plano Estadual de Políticas para as Mulheres de Sergipe. “Ao ouvir as mulheres dos diversos territórios, construímos um plano que reflete suas reais demandas e desafios. Por isso, essa participação é essencial para a construção de um Sergipe mais justo e igualitário para todas as mulheres”, ressaltou.

A diretora de Articulação e Participação Social da SPM, Edlaine Sena, salientou que, com a realização das oficinas com os grupos de mulheres, a SPM reforça que a participação social é o eixo central deste processo. “Cada contribuição faz diferença. Construir o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres é um compromisso com a democracia, a equidade e o futuro das mulheres sergipanas. Esse encontro com as mulheres quilombolas fortalece o processo de construção do Plano”, destacou.

As participantes enalteceram a iniciativa da SPM. “Quero agradecer à Secretaria das Mulheres, que veio até a nossa comunidade ouvir as nossas propostas. Foram colocados vários temas das mulheres, principalmente das quilombolas, com propostas belíssimas para que possamos construir juntas políticas de desenvolvimento e de melhoria para todas”, declarou a moradora da Mussuca, Alaide dos Santos.

Quem também aprovou o encontro foi Luziane Nascimento, que também mora no povoado. “A roda de conversa foi muito boa, gostei de todos os temas. Estava precisando muito de um debate sobre o que as mulheres da comunidade realmente precisam. A tarde foi produtiva e eu gostei muito de participar”, afirmou.

