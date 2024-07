Governo de Sergipe inicia pagamento dos servidores referente a julho

Aposentados e pensionistas do Estado são os primeiros a receber nesta segunda-feira

O Governo do Estado começa, nesta segunda-feira (29), o pagamento dos salários referentes ao mês de julho dos servidores do Poder Executivo estadual. Ao longo do dia, serão creditados os vencimentos de aposentados e pensionistas.

Na terça-feira (30), receberão os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, assim como os servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

O calendário de pagamento do mês de junho do Estado será encerrado na quarta-feira (31), quando recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações.

Os servidores que aniversariam em julho também receberão em suas contas o valor referente à primeira parcela do 13º salário. O Governo de Sergipe informa que os valores serão creditados ao longo do respectivo dia de pagamento.

Foto: Erick O’Hara