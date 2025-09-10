Governo instala Comitê para tratar requalificação do Centro de Aracaju

O Governo de Sergipe instalou o Comitê Intersetorial de Requalificação do Centro de Aracaju, integrando representantes de diversos órgãos estaduais, em reunião realizada na última segunda-feira, 8, na sede da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), que preside o Comitê. O Comitê tem a finalidade de tratar sobre pautas relacionadas à requalificação do Centro da capital sergipana, com foco em fomentar a atividade comercial, empresarial, cultural e turística, por meio de iniciativas e projetos em conjunto com instituições públicas e privadas. As ações serão apresentadas em seminário realizado em parceria com a Prefeitura Municipal, previsto para ocorrer no mês de outubro deste ano.

A subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana da Seplan, Danilla Andrade, destacou a importância do Comitê para articular ações coletivas entre as pastas. “A ideia é sentar com diversos órgãos da administração direta e indireta do Estado, além dos treze órgãos que compõem o Comitê, chamar também convidados que possam agregar ao diálogo sobre ações de intervenção no Centro de Aracaju, entre elas, obras de regeneração urbana, desenvolvimento econômico e turismo. Atuando juntos para que as ações, no que se trata de reurbanização, reabilitação e regeneração do centro, aconteçam de uma maneira planejada e dentro da agenda estratégica do Governo do Estado”, pontuou.

Integram o Comitê Intersetorial a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), que exerce a presidência do Comitê, a Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), Secretaria de Estado da Administração (Sead), Secretaria Especial da Cultura (Secult), Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e Instituto Banese.

Projeto

Em 2024, a Seplan deu início às discussões do projeto de revitalização da região central da capital sergipana, intitulado ‘Aracaju no Centro’, com a realização de um seminário em julho, reunindo representantes do poder público, de universidades, de experiências exitosas de outros estados, em torno de diálogos sobre o tema. O evento, realizado em parceria com a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e o Instituto Banese, teve como objetivo compartilhar os desafios enfrentados pelo centro histórico e comercial e as possibilidades de requalificação, seja do ponto de vista econômico, social, turístico e cultural.

A Seplan também integra, por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR), a Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais. A Rede, composta também por representantes de Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, serve como espaço de diálogo e elaboração de projetos nas áreas de políticas urbanas, sociais e econômicas para os centros urbanos do país.

Foto: Seplan