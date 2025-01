Governo lança Campanha de Matrícula 2025 da Rede Estadual de Educação

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), realiza na próxima quarta-feira, 8, a coletiva de imprensa de lançamento da Campanha de Matrícula de 2025 da Rede Estadual de Educação.

O encontro será às 7h30, no Colégio Estadual João Batista Nascimento, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Na oportunidade, serão apresentadas todas as fases e novidades do processo de matrícula, além de lançamentos de programas voltados para a alimentação escolar, ações programadas para o ano letivo e detalhamentos de avanços da Educação.