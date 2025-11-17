GOVERNO LANÇA NOVO EDITAL PARA PROJETOS INOVADORES VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) lançou o Edital Fapitec/SE/Funtec Nº 22/2025, iniciativa que destina recursos para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, científicas e sociais voltadas ao combate às mudanças climáticas e às transformações ecológicas no estado.

Com investimento total de R$ 586 mil, oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Sergipe (Funtec), geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o edital busca fomentar pesquisas que proponham novos modelos de desenvolvimento alinhados à sustentabilidade e à preservação dos biomas sergipanos.

Segundo o edital, os projetos devem, obrigatoriamente, propor respostas concretas aos desafios climáticos atuais, envolvendo desde tecnologias e produtos até políticas públicas, serviços e modelos de gestão. As propostas precisam se enquadrar em pelo menos um dos nove eixos temáticos: gestão hídrica; agricultura adaptada ao clima; eficiência energética; conservação e restauração de ecossistemas; economia circular; saúde ambiental; planejamento territorial; transformações ecológicas; inovação social e educação ambiental.

Para estimular a execução das pesquisas, o edital apoiará até cinco projetos, cada um com financiamento de até R$ 50 mil. Além disso, oferece bolsas nas modalidades ‘Iniciação Científica e Tecnológica’, no valor de R$ 700 mensais, e ‘Mestrado’, com aporte de R$ 2.100 mensais.

O diretor-presidente da Fapitec, Alex Garcez, destaca que o edital reflete o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e a inovação.“Sergipe vive um momento decisivo na construção de políticas ambientais eficientes. Com este edital, queremos incentivar soluções que unam ciência, tecnologia e impacto social, fortalecendo nossa capacidade de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas”, disse.

“A iniciativa reforça o alinhamento de Sergipe às agendas globais de sustentabilidade e evidencia o papel estratégico da ciência na promoção do desenvolvimento econômico. Os investimentos aplicados por meio do Funtec são essenciais para tornar isto realidade”, pontuou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Cronograma

O prazo final para a submissão de propostas seguirá até o dia 15 de dezembro, até às 12h. Para mais detalhes sobre a chamada pública, acesse o edital na íntegra no site oficial da Fundação, na aba ‘editais abertos’.

