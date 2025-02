Governo lança o programa “Pacto pelo Emprego” na próxima terça-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc) e a Secretaria Especial do Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), lança oficialmente o ‘Pacto pelo Emprego’. A solenidade acontece na próxima terça-feira (25), a partir das 7h, no auditório do Hotel Sesc, bairro Atalaia, em Aracaju.

No evento, será formalizada a Rede de Formação para o Trabalho e Empregabilidade de Sergipe, que representará o pacto entre entidades públicas e privadas, com o objetivo de estabelecer um fluxo organizado entre a demanda do mercado por mão de obra qualificada e a oferta de formação profissionalizante.

A iniciativa visa alinhar os cursos de ensino médio técnico, qualificação profissional e ensino superior às necessidades do setor produtivo das diferentes regiões de Sergipe, de modo a criar mais oportunidades para os sergipanos. A iniciativa se fundamenta nos resultados que Sergipe tem alcançado em pesquisas nacionais, como Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), entre outras.

Na ocasião, diversas entidades consolidarão o compromisso de trabalhar em conjunto com o Governo do Estado para aprimorar as habilidades da população, alinhando a formação profissional às demandas do mercado de trabalho e às necessidades da economia local.