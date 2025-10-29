Governo mantém disponível formulário da pesquisa ‘Conhecendo o Servidor’

Lançada no início deste mês pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) como parte das ações especiais do Mês do Servidor, a pesquisa ‘Conhecendo o Servidor’ segue disponível para o funcionalismo público estadual. Esse levantamento é uma iniciativa inédita do Governo de Sergipe e tem o objetivo de traçar o perfil e a diversidade dos servidores do Estado. Para participar, basta preencher o formulário eletrônico disponível no Portal do Servidor e no aplicativo Servidor.SE.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, explica que o levantamento visa reunir informações sobre gênero, raça, escolaridade, idade e outras características acerca do quadro de servidores do Estado. O objetivo, destaca a gestora, é fortalecer a gestão pública com base em dados concretos, promovendo políticas de gestão de pessoas mais justas, inclusivas e fundamentadas em evidências.

De acordo com o gerente de Carreiras e Desempenho da Sead, o gestor governamental Rafael Lima, a pesquisa permitirá um diagnóstico preciso sobre quem compõe a Administração Pública e oferecerá elementos práticos para aprimorar a gestão de pessoas. “Os resultados da pesquisa subsidiarão o 1º Relatório de Burocracia Representativa do Estado de Sergipe, documento que reunirá análises sobre a composição do funcionalismo, destacando tendências, desafios e oportunidades de aprimoramento na política de gestão de pessoas do Estado”, detalha.

O preenchimento do formulário requer apenas alguns minutos, e pode ser realizado tanto pelo aplicativo digital Servidor.SE quanto pelo Portal do Servidor (portaldoservidor.sead.se.gov.br). Para participar da pesquisa, basta clicar no banner ‘Conhecendo o Servidor’, preencher as informações solicitadas e enviar o formulário. “A participação do servidor é essencial para fortalecer o compromisso do Governo de Sergipe com um serviço público mais justo e inclusivo”, ressalta o gerente de Carreiras e Desempenho da Sead.

Foto: Iran Souza