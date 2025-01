Governo de mantém rigor no cumprimento da proteção de dados dos sergipanos e implementa medidas para assegurar a integridade

Neste 28 de janeiro, Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) reafirma o compromisso com a privacidade e a segurança digital no Estado. Como órgão estratégico do Governo de Sergipe, a Emgetis vem implementando medidas inovadoras para proteger os dados dos cidadãos e assegurar a integridade das informações públicas.

A atuação da Emgetis é essencial para garantir que Sergipe esteja alinhado às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), promovendo um ambiente digital seguro e respeitando a privacidade dos cidadãos. Por meio de ações que incluem a modernização de sistemas, treinamento de servidores e monitoramento contínuo, a empresa tem contribuído para consolidar Sergipe como referência em governança digital e proteção de dados.

Segundo o presidente da Emgetis, João Pereira, a proteção de dados não é apenas uma responsabilidade legal, mas também um compromisso ético com a sociedade. “Garantir a segurança das informações é fundamental para construir um ambiente de confiança entre governo e cidadãos. Na Emgetis, trabalhamos incansavelmente para implementar políticas e tecnologias que assegurem essa proteção, alinhadas à (LGPD) e às melhores práticas globais”, afirmou.

A diretora de tecnologia da Emgetis, Kleyssie Pinheiro, reforça dicas para proteger os dados pessoais. “Usar senhas fortes e exclusivas para cada serviço; ativar a autenticação em dois fatores; evitar clicar em links suspeitos; não compartilhar dados pessoais por mensagens, e-mails ou telefone; evitar usar redes de Wi-Fi desconhecidas ou não seguras; desconfie de mensagens e sites desconhecidos”, destacou.

Sobre a LGPD

No Brasil, a proteção de dados é regulamentada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018. Este marco legal estabelece diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais, garantindo direitos fundamentais como liberdade, privacidade e o pleno desenvolvimento das pessoas físicas.

O Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais é uma oportunidade para reforçar a importância do uso responsável dos dados pessoais e sensibilizar a sociedade sobre seus direitos e deveres no ambiente digital. O Governo de Sergipe segue comprometido em avançar na proteção da privacidade e na construção de uma gestão pública cada vez mais segura e eficiente.

