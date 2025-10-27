Governo Municipal divulga programação do Pacatuba Fest 2025

Nesta quinta-feira (23), o Governo Municipal de Pacatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou as atrações do Pacatuba Fest 2025, um grande evento artístico, que vai reunir a alegria do povo pacatubense e da região, com diversas atrações musicais e ocorrerá entre os dias 22 e 23 de novembro.

No primeiro dia de festa, subirão ao palco Simone Morena, Mikael Santos e Cavaleiros do Forró. Já no dia 23, o grupo Parangolé vai puxar o trio elétrico pela avenida e no palco quem comandará será Leone o Nobre, Mulheres Perdidas e Heitor Costa.

“O Pacatuba Fest é o maior evento do Baixo São Francisco e o mais importante evento do Município pela diversidade de atrações, que foram, cuidadosamente, selecionadas para divertir o povo e tenho certeza que vai ser mais uma festa que irá movimentar nossa economia local e fortalecerá o turismo, colocando Pacatuba em destaque em todo o Estado”, projetou o secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira.

A Prefeitura de Pacatuba está empenhada em realizar um evento inesquecível e começa a preparação desde cedo. Além disso, a gestão prevê o fortalecimento do comércio com a movimentação da economia, já que a localidade vai receber um grande número de visitantes.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para o nosso querido povo, que merece essa alegria e também para receber os turistas que virão curtir as atrações. Eventos como esses são importantes, pois movimentam a economia e fortalecem o comércio local. Então nossa expectativa é a melhor possível para esse grande evento que está chegando”, disse a prefeita Iara Martins.

Fonte: Assessoria GMP