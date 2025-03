Governo oferta 520 vagas do ‘Qualifica Sergipe’ em cursos voltados para a Páscoa

Até o dia 14 de março estarão abertas as inscrições para novos cursos do Programa Qualifica Sergipe, desenvolvido pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). As qualificações serão preparatórias para o período pascoal, com cursos de culinárias que apresentam potencial de geração de renda extra na festividade judaico-cristã. Serão ofertadas 520 vagas em 26 turmas distribuídas pelos municípios de Propriá, Itabaiana, Laranjeiras, Tobias Barreto, Japaratuba, além da capital Aracaju.

Com 20 vagas cada, a iniciativa contará com turmas para cursos de ‘Produção de doces para a Páscoa’, ‘Preparação de ovos para a páscoa’ e ‘Cozinha quente para páscoa’. Segundo a diretora de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Elayne Araújo, todos os anos a procura tem sido grande para os cursos da Páscoa, e por isso os interessados devem se apressar. “Quem já fez em outros anos repassa a informação da qualidade dos cursos ofertados e sem custo nenhum para o participante. Além disso, essas qualificações são preparatórias para quem tem interesse em concorrer aos editais dos eventos do Governo do Estado, como a Vila da Páscoa na Orla de Atalaia, por exemplo, então é uma oportunidade imperdível”, destaca a gestora.

Inscrições

Para as oito turmas ofertadas em Aracaju, as inscrições acontecem presencialmente no setor de Economia Solidária, na sede da Seteem, localizada na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Serão três turmas para ‘Produção de doces para a Páscoa’; outras três para ‘Preparação de ovos para a páscoa’; e mais duas turmas no curso de ‘Cozinha quente para páscoa’. Em Aracaju, os cursos acontecem nos turnos da tarde (das 13h às 17h) e da noite (das 18h às 22h), no espaço do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) da avenida Ivo do Prado, 564.

Nos demais municípios, o interessado pode procurar a Prefeitura Municipal para saber mais informações sobre as inscrições. Serão ofertadas quatro turmas em Propriá, quatro em Itabaiana, três em Laranjeiras, quatro em Tobias Barreto e três em Japaratuba. Laranjeiras, Tobias Barreto e Japaratuba terão opções de turmas pela manhã, das 8h às 12.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos de idade e com pelo menos o ensino fundamental completo. É preciso apresentar a documentação pessoal (RG CPF, comprovantes de residência e de escolaridade) no ato da inscrição.

Foto: Ascom Seteem