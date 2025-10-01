Governo de Sergipe participa de audiência pública do RIV do Complexo Viário

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), participou, na noite da última terça-feira, 30, da audiência pública sobre o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves. O encontro foi promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), e realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitscheck, no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana.

A Sedurbi representou o Estado na apresentação dos aspectos técnicos e sociais do projeto à população e às entidades presentes, reforçando o compromisso com a transparência e a participação popular em obras de grande porte. O RIV é uma exigência legal e um instrumento essencial de planejamento urbano, responsável por avaliar os impactos da intervenção na mobilidade, circulação, comércio, acessibilidade, segurança e qualidade de vida da vizinhança.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, destacou que a presença do Governo do Estado na audiência é uma etapa fundamental do processo de licenciamento e diálogo com a comunidade. Segundo ele, o relatório foi apresentado à população do entorno com o objetivo de esclarecer os impactos e ouvir demandas. “Esse momento demonstra o compromisso do Governo do Estado com a transparência, o planejamento e a escuta social. As informações levantadas, agora, serão analisadas pela Sema e encaminhadas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano”, afirmou.

A empresa Ambientec, responsável pela elaboração do RIV, apresentou os estudos e os principais impactos e medidas compensatórias associadas ao empreendimento. Geógrafo e especialista em engenharia de tráfego, José Valdson de Andrade explicou que o encurtamento das distâncias entre os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio vai gerar novos fluxos de pedestres e ciclistas, o que exigiu projeções de mobilidade e de caminhabilidade. Além disso, ele apontou que o estudo prevê medidas como adequação de calçadas dentro dos padrões de acessibilidade e garantia de circulação segura, inclusive para pessoas com deficiência. “As audiências são essenciais porque permitem apresentar os dados técnicos, ouvir a comunidade e acolher sugestões. A população contribui com demandas que são avaliadas e podem ser incorporadas ao projeto executivo”, destacou.

Durante a audiência, moradores puderam opinar, tirar dúvidas e apresentar propostas, reforçando a função participativa do instrumento. Os responsáveis técnicos explicaram que as contribuições serão analisadas em conjunto com a Prefeitura de Aracaju e os órgãos licenciadores para definição de ajustes e encaminhamentos.

Com investimento de R$ 318 milhões, as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves avançam, gerando, atualmente, 219 empregos diretos e devem alcançar cerca de 400 postos de trabalho ao longo da execução. A ponte estaiada tem entrega prevista para maio de 2026, e a conclusão total do complexo está programada para 2027.

Foto: Marcos Rodrigues