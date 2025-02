GOVERNO PROMOVE EVENTO “SEASIC: TRANSFORMAÇÃO, CONSTRUÇÃO E INCLUSÃO” PARA ORIENTAR MUNICÍPIOS

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizará, na quarta-feira, dia 5, às 10h, o evento “Seasic: Transformação, Construção e Inclusão”. O encontro tem como objetivo apresentar aos gestores municipais os programas da Seasic e os passos necessários para que os municípios façam a adesão às iniciativas, garantindo que os benefícios cheguem à população de forma eficaz. O evento acontecerá no Arcus Hotel, localizado na Av. Mario Jorge Menezes Vieira, 428, Coroa do Meio, em Aracaju.

A iniciativa reunirá prefeitos(as), secretários(as) municipais de assistência social e equipes técnicas responsáveis pela implementação dos programas, reforçando a importância da parceria entre estado e municípios na estruturação da rede socioassistencial. Durante a apresentação, serão abordados os critérios de adesão, documentação necessária, prazos e o suporte técnico oferecido pela Seasic para garantir que os serviços alcancem as pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, serão apresentados os programas da Seasic voltados para assistência social, segurança alimentar, inclusão e habitação, como Cadastro Único (CadÚnico), Cartão CMAIS, Prato do Povo, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Mão Amiga, Novo Lar, Casa Legal, Rode Bem, CNH Social e Trans Retifica. Além disso, será discutido o cofinanciamento estadual, que terá um aumento significativo de R$ 19 milhões para R$ 34 milhões em 2025, e a distribuição dos recursos nos blocos da assistência social.

A secretária da Seasic, Érica Mitidieri, reforça a importância da participação dos municípios para garantir o acesso da população aos benefícios. “Nosso compromisso é fortalecer a assistência social em Sergipe e garantir que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa. Este encontro é essencial para que os municípios conheçam detalhadamente os programas da Seasic e saibam como aderir a cada um deles, assegurando que as famílias em situação de vulnerabilidade sejam atendidas com eficiência e dignidade”, destaca.

Durante o evento, será realizada a pactuação de compromissos entre a Seasic e os municípios, estabelecendo metas para adesão e expansão dos programas, além da disponibilização de materiais e contatos diretos para suporte técnico.