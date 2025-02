Governo reafirma compromisso com tecnologia na educação

Aproximadamente 71 mil aparelhos do programa Conectados serão distribuídos para fins didático-pedagógicos

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), iniciou o ano letivo de 2025 nesta quinta-feira, 6, com a distribuição de tablets para alunos do Centro de Excelência Abelardo Romero, em Lagarto. A iniciativa faz parte do programa Conectados, que distribuirá aproximadamente 71 mil tablets para estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual.

Com a distribuição de tablets para os alunos, o governo reafirma o compromisso em oferecer mais tecnologia, no sentido de qualificar a educação pública, aliando-a à inovação para aprimorar a aprendizagem e a pesquisa pedagógica. O governador Fábio Mitidieri destacou que a iniciativa visa garantir o acesso dos alunos sergipanos à inovação pedagógica por meio da digitalização dos conteúdos e da virtualização das práticas escolares. “É um dia importante. São até 71 mil tablets, e aqui começamos com 500 tablets entregues”, disse o chefe do Executivo estadual.

Os estudantes Larissa Amorim, Artur Dias, Yan Augusto, Leandro Luiz, Guilherme Alves, todos eles do 3º ano, foram os primeiros a receber o instrumento pedagógico. Guilherme disse que o tablet chegou no momento em que ele pensava em comprar um. “Vou utilizar bastante para pesquisas visando o Enem. A tecnologia leva a gente a lugares do conhecimento que nem imaginamos”, avaliou.

Já a aluna Celina Santos Barbosa agradeceu por receber o tablet que, segundo ela, ajudará muito na pesquisa, principalmente com a restrição do uso do celulares em sala de aula, até mesmo para ser utilizado como caderno.

A distribuição dos equipamentos integra a política de conectividade, que assegura o acesso à internet para fins educacionais a estudantes e professores da educação básica. O Conselho Estadual de Educação publicará nos próximos dias as diretrizes de conectividade nas escolas de Sergipe.

Os tablets serão entregues nas unidades escolares aos estudantes devidamente matriculados nos primeiros, segundos e terceiros anos do Ensino Médio, sob regime de “comodato”. O uso do equipamento estará condicionado à regularidade da frequência escolar, registrada no Diário Eletrônico de Classe. Ao concluir o terceiro ano, os estudantes deverão transferir o equipamento para os novos ingressantes no Ensino Médio.

Alunos matriculados em cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), cuja carga horária inclua atividades a distância, também serão contemplados. A entrega dos tablets ocorrerá mediante assinatura do Termo de Uso e Guarda pelo próprio estudante, caso maior de 18 anos, ou por seus pais ou responsáveis, quando menor de idade.

Inovação pedagógica e tecnologia na educação

Foram investidos aproximadamente R$ 26 milhões em recursos federais e R$ 5 milhões em recursos estaduais para viabilizar a distribuição dos dispositivos.

Com o objetivo de garantir que a tecnologia seja plenamente utilizada no processo educacional, a Seed também investe na ampliação da infraestrutura de banda larga nas escolas, garantindo uma conexão segura para atividades pedagógicas. O uso dos dispositivos será monitorado, respeitando normas de segurança e controle de acessos.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o programa Conectados utiliza sistema de tecnologia embarcada, com hardware e software integrados a um dispositivo maior, a exemplo dos tablets, e que permite executar tarefas específicas. “A educação de Sergipe estará conectada com a tecnologia, e iniciamos o processo de distribuição de tabletes com acesso à internet segura, em regime de comodato”, explicou.

Os tablets contarão com um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA Escolar), reunindo vídeos, quizzes e textos elaborados por professores para garantir a qualidade e a pertinência dos materiais pedagógicos.

